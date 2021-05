Divertissement

Vidéo

Baston d'ours à la pool party d'un lycée américain



Image: captures d'écran YouTube

Vidéo

Baston d'ours à la pool party d'un lycée américain

L'ambiance est devenue sauvage (lol) quand sept ours noirs se sont incrustés dans une fête de lycée il y a quelques jours. La vidéo virale donne presque envie de les adopter (les ours, pas les étudiants).

Les ours squattent les piscines et semblent vivre leur best life alors que des étudiants faisaient la fête. La scène se déroule dans un lycée américain, dans un bled de 4000 habitants qui se nomme Galtinburg, dans le Tennessee (ça se situe près de Mccookville et Zion Grove, j'espère que ça vous aide).

Vidéo: watson

Dans la vidéo, tournée par une certaine Michelle Johnson, on peut voir sept ours noirs («ursus americanus» en latin, j'espère que ça vous aide) faire trempette dans les trois bassins, squatter le court de tennis et se mettre quelques claques.

La chaîne tv locale a souligné que les ursus americanus n'avaient sans doute pas lu les règles qui stipulent qu'il est interdit de se chamailler dans l’enceinte de la piscine. Les étudiants, eux, sont sains et saufs.

On préfère voir des animaux dans de la bouffe que dans des piscines? Y a pas de souci, tenez. 👇

Ou alors avec de la flotte mais à l'extérieur? On a ça en stock. 👇

Vidéo: watson

Et toujours dans le thème, voici des trucs qu'on veut pas croiser tard la nuit dans une ruelle. 👇

1 / 22 19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant source: facebook

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Une bouillabaisse d'Ariana Grande, de mèmes et de 69 Link zum Artikel Top 5 des excuses quand tu n'as pas lu le livre qu'on t'a offert Link zum Artikel Quel paquet de céréales industrielles êtes-vous? Link zum Artikel Quel Marseillais à Dubaï êtes-vous? Link zum Artikel