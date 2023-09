Vidéo: watson

Cette famille d'ours est vraiment à l’aise

Une ourse et ses petits étaient en ballade dans un petit village situé dans les montagnes des Abruzzes en Italie.

Une femelle ours surnommée affectueusement Amarena a emmené ses quatre oursons se promener dans les rues du petit village de S. Sebastiano dei Marsi, dans les Abruzzes, où la famille a été filmée par les habitants.

Ce village de montagne, situé dans les Apennins, fait partie de Parc national des Abruzzes (Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise), une zone protégée abritant des ours en danger critique d'extinction.

Amarena et ses petits ont été observés à plusieurs reprises, en particulier dans les environs du Lac de Scanno et de la commune de Villalago, où ils ont été photographiés en train de manger des cerises plus tôt cet été. C'est ainsi que cette femelle a hérité d'un nom affectueux. En effet, Amarena signifie «cerise noire» en Italien.

Il est rappelé aux visiteurs du vaste parc national, qui comprend 50 000 hectares de terres protégées dans le centre de l'Italie, que même si les ours marsicains ne sont pas connus pour être agressifs envers les humains, ils ne doivent pas être approchés, en particulier lorsqu'ils sont accompagnés de leurs oursons.

L'ours brun marsicain est le plus grand mammifère d'Italie. Aujourd'hui, on ne compte plus que 50 à 60 animaux environ, contre 100 en 1980. (sbo)

