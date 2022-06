Il repousse un crocodile à grands coups de poêle sur le museau

Vidéo

En Australie, un homme s'est défendu avec les moyens du bord, une poêle, face à un crocodile de plus de trois mètres.

Il n'y a pas que des koalas mignons, en Australie. Il y a aussi des crocodiles, prêts à venir vous croquer les orteils dans votre jardin. Mais les grands reptiles ne font pas peur à Kai Hansen, propriétaire d'un pub près de Darwin, sur la rivière Adelaide.

Surnommé King Kai, l'homme s'est muni d'une simple poêle pour repousser l'animal. Selon des médias locaux, il ne s'agit pas de la première rencontre entre l'homme et le crocodile, nommé Casey. En 2018, le reptile aurait tué Pippa, le chien du patron du pub. King Kai avait manifestement des comptes à régler avec le prédateur...

