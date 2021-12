Cette publicité a été produite pour marquer les 50 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en Norvège . Le pays possède l'une des législations LGBTQ les plus progressistes d'Europe. Le Gay Travel Index classe régulièrement la Norvège parmi les endroits les plus accueillants pour les homosexuels dans le monde.

On a regardé Emily in Paris, la série qu'on adore détester et Twitter aussi🙄

On a goûté (et recraché) les chocolats de Noël

Le Père Noël a un certif Covid et un traineau Lamborghini, on l'a rencontré

Quel sujet brûlant vas-tu défendre au repas de Noël?

Chaque année, c'est le grand débat pendant le repas de Noël. Personne ne va écouter tes arguments et tu n'écouteras ceux de personne, car tu sais déjà que tu as raison. Mais quelle cause vas-tu défendre corps et âme?