Grosse info: les Suisses en ont ras-le-bol de la pluie



Scoop: les Suisses en ont ras-le-bol de la pluie

Aujourd'hui, c'était moins dangereux de se promener à Lausanne qu'autour du lac de Bienne ou au bord de la Meuse à Liège. Mais ça ne nous empêche pas de râler (dans la bonne humeur).

Ça fera bientôt deux semaines que la pluie ne nous lâche pas. On ne va pas vous mentir, on est au bout du rouleau chez watson: on fait que - de - se - plaindre.

Sérieux, le ciel a cru que c'était novembre ou quoi? Du coup, on s'est demandé si vous étiez autant grinches que nous. Pour en avoir le coeur net, on s'est bien mouillés (et les gouttes ont failli achever notre micro).

En revanche, les inondations c'est moins drôle (tout notre soutien) 👇

Ici par contre, il risque pas trop de pleuvoir 👇

