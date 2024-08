Shawn Mendes, Sabrina Carpenter et Camila Cabello: ça triangule fort, mais nous, on va être carrés pour tout vous déballer. Image: imago/watson

Dans un triangle amoureux, ces stars règlent leurs comptes en chanson

Depuis que Sabrina Carpenter a sorti son nouvel album Short n' Sweet la semaine passée, la Toile ne parle que du triangle amoureux entre l'interprète d'Espresso, Shawn Mendes, et Camila Cabello. On vous explique tout ça.

Sabrina Carpenter fait actuellement partie des femmes qui ont le plus de succès dans l'industrie musicale. Avec sa chanson Espresso, elle a sorti cette année le tube de l'été. Vendredi, elle a sorti son album Short n' Sweet.

Elle y aborde en long et en large sa courte relation avec le chanteur Shawn Mendes - et sa relation avec son (ex-)petite amie Camila Cabello. Voilà comment tout a commencé.

Un texte explosif

Taste, c'est le nom de la chanson de Sabrina qui fait actuellement parler d'elle. Le clip a été visionné plus de onze millions de fois en douze heures seulement et s'est hissé en première position du hit-parade Apple Music.

Dans la chanson, Sabrina chante: «I heard you got back together, and if that's true, you'll just have to taste me when he's kissing you». En français:

«J'ai entendu dire que vous vous étiez remis ensemble, et si c'est vrai, tu me goûteras quand il t'embrassera»

Vu la manière dont le reste des chansons est rédigé, on peut supposer que Sabrina veut dire que l'homme l'a satisfaite oralement et que s'il embrasse une autre femme après cela, cette dernière va y goûter. La musicienne fait ainsi plusieurs allusions sexuelles dans son album.

Mais pour comprendre ce que Shawn Mendes et Camila Cabello ont à voir avec la chanson, il faut d'abord connaître l'histoire du triangle amoureux.

Shawn et Camila, «Shamila»

Le triangle amoureux a commencé par la relation entre Shawn Mendes et Camila Cabello. Celle-ci est longue, compliquée et donc particulièrement croustillante.

Ils se sont rencontrés en 2015 lors des Video Music Awards et ont sorti leur chanson commune I Know What You Did Last Summer la même année. Ils ont prouvé leur alchimie à plusieurs reprises en chantant leur tube, ce qui leur a valu le prix «Fan Favorite» de iHeartRadio.

Début 2017, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Shawn Mendes et Hailey Baldwin (aujourd'hui Bieber) étaient en couple, et lorsqu'ils sont apparus ensemble au Met Gala en 2018, cela semblait confirmé. Mais plot twist, quelques mois plus tard, Hailey s'est mariée avec Justin Bieber. Shawn était donc à nouveau célibataire. Camila, elle, était à l'époque en couple avec Matthew Hussey.

Shawn Mendes et Hailey Bieber(-Baldwin) au Met Gala 2018. Image: www.imago-images.de

Cela ne les a pas empêchés d'échanger des flatteries en ligne. Tous deux se félicitaient de leurs succès musicaux et parlaient l'un de l'autre dans des interviews. Shawn a déclaré début 2019:

«Camila est ma personne préférée dans le monde entier»

Cette dernière lui a rendu la pareille en disant: «Tu es la personne la plus géniale, je t'aimerai toujours» sur Instagram.

Shawn et Camila lors d'une représentation commune en 2019. Image: AP

En juin 2019, ils ont sorti leur tube «Señorita», accompagné d'un clip vidéo sexy. Cela a fortement alimenté les rumeurs selon lesquelles ils étaient en couple. Camila s'est d'ailleurs séparée de Matthew Hussey peu de temps après.

Et oui, c'est finalement arrivé, ils ont été vus en train de s'embrasser en public. «Shamila» était de retour. Ils ont passé la pandémie ensemble dans leur maison de quatre millions de dollars, et ont pris un chien.

Mais une triste nouvelle est tombée fin 2021: Shawn et Camila se sont séparés après deux ans de relation. Cela dit, c'est bien connu, c'est lorsqu'ils vivent les événements les plus tristes que les artistes sont les plus prolifiques.

Heureusement donc pour leurs fans, tous deux ont presque immédiatement produit de la nouvelle musique. Camila a sorti «Bam Bam», dans laquelle elle chante:

«J'ai dit que je t'aimerais toujours, mais je viens de vendre notre maison»

Et Shawn a écrit «It'll Be Okay», dans laquelle il dit:

«Si tu décides de me quitter, ce sera OK»

Mais l'histoire de «Shamila» ne s'arrête pas là. Sinon elle ne serait pas si croustillante. Quelques mois après leur séparation, ils ont déjà été vus en train de s'embrasser au festival Coachella. S'en sont suivies de nouvelles promenades main dans la main et des sorties en public.

Plot twist (encore): avant que cela ne recommence vraiment, c'était à nouveau terminé. Une source a déclaré à Entertainment Tonight que leur relation était désormais définitivement terminée.

Foutaises! Bien que le couple de célébrités soit resté silencieux pendant quelques mois, leur relation semble à nouveau s'épanouir. Début juillet, ils ont été vus ensemble à la Copa América.

Et c'est là que Sabrina entre en jeu. Car pendant les mois où «Shamila» semblait appartenir au passé, Shawn a fait un petit bout de chemin, accompagné.

Shawn et Sabrina (Shawbrina?)

Une relation entre Sabrina Carpenter et Shawn Mendes n'a jamais été confirmée. Les deux ont toutefois fourni suffisamment de matière aux rumeurs. Il a d'ailleurs suffi de peu:

La première fois, Sabrina et Shawn ont été aperçus par US Weekly en 2023 à LA lors d'une promenade. Sabrina était en tenue de sport, comme si elle venait de sauter du lit. En avril 2023, ils ont quitté ensemble une fête organisée par Miley Cyrus.

Mais seulement deux semaines plus tard, Shawn a de nouveau été vu avec Camila à Coachella.

Malgré tout, il semble que cette courte romance ait déjà été marquée par des peines de cœur. Sabrina Carpenter l'avait déjà laissé entendre dans son album «Fruitcake», sorti fin 2023.

Les fans sont ainsi convaincus que la chanson Cindy Lou Wh» parle de Camila et Shawn. Il y a plusieurs signes qui soutiennent cette hypothèse. Shawn Mendes a traversé une sorte de phase spirituelle après sa séparation d'avec Camila. Sur Instagram, il s'est montré en train de surfer et de méditer avec des guides spirtuels.

Dans Cindy Lou Who, Sabrina chante:

«Quand il était à la recherche de son âme, il a trouvé quelqu'un de mieux, je parie que c'est toi qui auras sa bague au doigt»

Elle poursuit: «Peut-être qu'il t'a rencontrée dans le désert, je ne sais plus» - elle fait ainsi allusion aux retrouvailles de Shawn et Camila pendant Coachella, un festival qui se tient dans le désert.

Toute la chanson semble être truffée d'indices. Une utilisatrice de TikTok les a résumés:

Sabrina a également interprété l'une de ses chansons de Noël, Christmas Makes Me Cry, dans un pull qui semblait appartenir à Shawn Mendes.

Sabrina, Shawn et Camila

Tout ceci n'est que supposition, il faut l'admettre. Mais dans son nouveau tube Taste, Sabrina n'y va pas par quatre chemins. Outre l'allusion au sexe oral, elle déclare:

«Tu te demandes peut-être où est passée la moitié de ses vêtements - je peux te le dire, elle est sur mon corps».

Sabrina fait d'autres reproches dans la chanson Coincidence et semble ne faire qu'illustrer le triangle amoureux. Elle chante ainsi:

«Tu m'as dit la vérité, moins sept pour cent. Aujourd'hui, tu dis que tu as tourné la page, demain tu feras de la place dans ta bouche pour sa langue. Elle fait tout pour que le passé devienne le présent. Elle se retrouve soudain dans la même ville, le même soir. Ta voiture s'est conduite toute seule de L.A. à ses cuisses.»

Et que dire du choix de l'actrice Jenna Ortega pour jouer dans son clip Taste? Les deux filles semblent être des jumelles opposées, l'une blonde, l'autre brune, qui se trucident pour un homme.

Bien sûr, on pourrait argumenter ici que tout cela n'est que pure spéculation. S'il n'y avait pas la chanson June Gloom de Camila Cabello. Cette dernière a en effet sorti son album C, XOXO quelques semaines seulement avant Sabrina et évoque également un triangle amoureux dans ses chansons.

Dans June Gloom, la chanteuse déclare:

«J'ai entendu dire qu'elle était cool. Mais si tu l'aimes tant, pourquoi es-tu de ce côté de la ville? Si elle est si géniale, pourquoi es-tu ici?»

Elle en rajoute une couche avec les paroles «Est-ce qu'elle mouille autant pour toi, bébé?»

Taste et Coincidence semblent donc être une réponse à June Gloom.

Camila Cabello a posté dimanche - deux jours seulement après la sortie de l'album de Sabrina - un TikTok de sa chanson June Gloom sur la plateforme.

Une coïncidence? Certainement pas. Dans la vidéo, Camila semble avoir changé de coupe de cheveux. Blonds, longs et avec une frange. A qui cela fait-il penser? Exactement, à Sabrina. Et cela n'a pas échappé aux yeux des fans non plus. Dans les commentaires, on peut lire à plusieurs reprises: «Je pensais que tu étais Sabrina» ou encore...

«Sabrina est à nouveau dans un triangle amoureux, c'est maintenant confirmé»

Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo et Joshua Bassett

Ce n'est effectivement pas la première fois que Sabrina Carpenter fait partie d'un triangle amoureux. Elle le dit d'ailleurs elle-même dans Taste: «Je suis connue pour partager».

En 2020, la chanteuse avait fait la une des journaux lorsqu'elle avait été aperçue avec l'acteur Joshua Bassett. Ce dernier était sorti officieusement avec la chanteuse Olivia Rodrigo, qui a ensuite écrit sa chanson phare Drivers Licens». Elle y chante:

«Tu es probablement maintenant avec la fille blonde qui m'a toujours déstabilisée»

Sabrina Carpenter et Joshua Bassett ont été vus en date et ont posté des TikToks ensemble. Image: TikTok/joshuabassett

Les fans ont tout de suite compris à qui Olivia faisait référence dans ses paroles, et Sabrina et Joshua ont été bombardés de messages de haine. Sabrina a répondu à Olivia dans deux chansons qui ont confirmé qu'il y avait vraiment une histoire entre eux. Dans Skin, elle dit:

«Peut-être que nous serions devenus amis dans une autre vie, peut-être que tu ne le pensais pas, peut-être que blond était la seule rime»

Dans Because I liked a Boy, elle écrit:

«J'ai reçu tellement de messages de haine qu'on pourrait remplir des camions entiers avec ça. Et tout ça parce que j'ai aimé un garçon»

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett ont partagé l'affiche de High School Musical, The Musical, The Series. Image: www.imago-images.de

Malgré son combat public en chanson, Sabrina Carpenter semble avoir trouvé l'inspiration auprès d'Olivia Rodrigo. C'est à cette dernière qu'on doit la chanson Deja Vu, dans laquelle elle reprochait à son ex (Joshua Bassett) de faire avec sa nouvelle compagne (Sabrina Carpenter) tout ce qu'il avait déjà fait avec elle. Elle déclare à ce propos:

«Est-ce que tu as une impression de déjà-vu quand tu es avec elle? J'ai fait les blagues que tu lui racontes maintenant»

C'est précisément cet aspect que Sabrina a repris dans «Taste». Elle écrit:

«Tu te demandes pourquoi ses blagues sont soudain si bonnes? Devine qui les lui a faites en premier»

C'est assez poétique de voir Sabrina écrire à Camila les mêmes lignes qu'Olivia avait écrites pour Sabrina à l'époque.

Ce qu'il faut retenir

Le fait que les femmes se battent pour les hommes n'est pas une nouveauté, surtout dans le monde de la musique. On peut donc toujours partir du principe que ces triangles amoureux sont minutieusement planifiés par les responsables des relations publiques et n'ont que peu de choses à voir avec la vérité. Ainsi, l'affaire Sabrina-Olivia-Joshua a déjà aidé les trois à percer dans leur carrière musicale. Ce ne sera donc probablement pas un hasard si ce nouveau triangle amoureux devient un sujet de discussion au moment où Shawn, Sabrina et Camila ont sorti un nouveau son.

PS: Sabrina est de toute façon depuis longtemps dans une nouvelle relation avec l'acteur Barry Keoghan. Il apparaît également dans son clip de Please, Please, Please. Cœur sur vous tous!