«J'ai du pipi sur le pied!» Kendall Jenner a eu un petit souci lors du Met Gala

La plus sauvage des Kardashians n'a pas hésité à uriner dans un seau à glace juste avant de monter les marches du Met Gala en mai. On l'apprend dans le dernier épisode des Kardashian sorti ce jeudi.

Vous vous souvenez de Kendall Jenner lors du Met Gala en janvier? Non? Eh bien, elle portait une robe imposante et lourde signée Prada. Si lourde qu'on a dû l'aider pour monter dans le minibus qui l'emmenait de son hôtel au Metropolitan Museum de New York, là où se déroule chaque année le Met Gala en mai. Mais avant de monter les marches et faire coucou aux photographes, elle a eu un petit souci de pipi.

On l'apprend dans le dernier épisode des Kardashians diffusé ce jeudi 17 novembre sur Disney+. Alors qu'elle est dans le minibus qui l'emmène à l'événement mondain, Kendall est en pleine montée de stress, elle a comme une attaque de panique et a soudainement le besoin de faire pipi. Forcément, avec une telle robe, difficile d'aller au petit coin. Dans le véhicule, un membre de sa cour trouve un seau à glace (quel génie).

On pourrait penser que les caméras auraient arrêté de tourner à ce moment-là, par pudeur. Que nenni! C'est du pain béni pour l'équipe de production qui n'en rate pas une miette. «Oh mon Dieu, c’est vraiment en train de se passer. Que personne ne me juge. Prada, je suis tellement désolée.» Alors qu'au même moment, Kim Kardashian prenait des gants blancs pour enfiler sa tenue, une robe très fragile portée par Marylin Monroe en personne, Kendall urinait sur sa robe Prada... deux salles, deux ambiances.

«J'ai du pipi sur le pied!» Kendal Jenner en sortant du véhicule.

Finalement, la sœur de Kylie Jenner sort du van et monte les marches comme si de rien. Elle explique ensuite dans l'épisode des Kardashians que c'était la meilleure décision qu'elle ait prise. «Même si j’ai eu de la pisse sur mes pieds. Je ne sais pas ce que j’aurais fait une fois à l’intérieur du bâtiment du MET.» Comme dirait sa mère Kris Jenner: «You go girl!»

Quand Kendall ne fait pas pipi dans un seau, elle coupe bizarrement un concombre... quelle vie palpitante!

