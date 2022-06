People

Si, si, Kim K. a bien défoncé la robe de Marilyn au Met Gala

«Elle a pô le droit, pô touche au symbole!», «Mais non, c'est hommage t'as rien compris!», gna, gna, gna. Désormais, c'est scientifique: en voulant glisser son ego sous une fermeture éclair iconique, l'influenceuse a sévèrement esquinté la robe à 10 millions de dollars portée initialement par Marilyn Monroe il y a 60 ans.

«On peut laver sa robe et non sa conscience.» Un proverbe persan qui n'a manifestement pas traversé l'esprit égaré de Kim Kardashian lors de la soirée du Met Gala, en mai dernier. Celle qui pensait rendre hommage à Marilyn en portant sa robe à 10 millions de dollars, pour faire prout-prout deux minutes sur un tapis rouge, a fait pire que scandaliser les passionnés d'Histoire (et pas de seulement de la mode).

L'influenceuse américaine, en manque éternel de lumière crue, s'était résolue à perdre autant de kilos que d'amour-propre pour être en mesure d'enfiler la pièce iconique qui a servie d'écrin symbolique aux bons voeux d'anniversaire de Monroe au mister president Kennedy, le 19 mai 1962.

«Je suis extrêmement respectueuse de la robe. Je ne voudrais jamais m'asseoir ou manger dedans pour ne pas risquer de l'endommager» Avait-elle déclaré avant de tenir une veste toute la soirée sur son postérieur parce que personne n'avait réussi à fermer cette robe jusqu'en haut.

Le making-of du désastre en vidéo: Vidéo: watson

Un mois après avoir fait s'étouffer (ou pouffer) une bonne partie des internautes, Kim Kardashian doit désormais affronter les faits, aussi cruels qu'implacables. De nouvelles photos, récemment dévoilées par des sites de presse américains, prouvent que l'arme du crime a, notamment, perdu des cristaux dans ce baroud narcissico-narcissique. De plus, «un bouton-pression a montré des signes de faiblesse après la soirée du Met Gala», dévoile un journaliste de Page Six, qui termine sèchement la fatuité de Kim K: «La couture arrière a été passablement distendue».

«C'est un artefact intemporel et emblématique qui a été ruiné» Un internaute, sur Twitter.

Du côté du Ripley's Believe It Or Not!, musée qui avait pris le risque de prêter le vêtement à l'influenceuse, la bouche reste, pour l'heure, mieux cousue que la robe. Rappelons tout de même que l'un des responsables avait déclaré, au saut du Met, que «ce n'était pas une décision facile pour Ripley's. Cependant, Kim Kardashian a montré le plus grand respect pour cette opportunité et ce vêtement historique».

A défaut d'avoir pu faire entrer tout son corps dans la robe (et dans l'Histoire), voilà Kim toute entière dans de beaux draps. (fv)