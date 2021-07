Divertissement

Vidéo

Au Passeport à Sion, on a cherché le meilleur sandwich de Suisse romande



Vidéo: watson

«Notre spécialité, c'est le sandwich au pulled beef»🍖

Les Bouffistas, c'est comme les foodistas en moins casse-couilles. Margaux et Marie-Adèle ont fait le tour des grandes villes de Suisse romande pour trouver le meilleur sandwich. Deuxième épisode: Le Passeport à Sion.

En nous basant sur une méthode semi-objective, c'est-à-dire les avis de nos collègues chez watson, on a fait un petit tour de la Suisse romande pour trouver THE sandwich.

Après un premier arrêt au Monopole à Lausanne, ou plus communément appelé «la baraque à frites, là, à Chauderon», on continue notre quête du Graal en terre valaisanne, plus précisément, à Sion, au Passeport.

Vidéo: watson

Si vous avez raté le premier épisode 👇👇👇

On se quitte sur des animaux trop mignons👇👇👇

1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur