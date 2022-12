Dans une pub, Lindsay Lohan mélange du lait et du Pepsi. L'actrice de 36 ans essaie ensuite de faire croire que cette mixture n'est pas immonde. Image: captures d'écran

Vidéo

Quelle est cette infamie? Lindsay Lohan mélange du lait et du Pepsi

L'actrice de 36 ans, qui n'a pas joué dans un film regardable depuis À nous quatre en 1998, tente de nous faire croire que mélanger du lait et du Pepsi, c'est super. La team premier degré de TikTok a tenté de l'imiter, créant une fois de plus une horreur virale.

«Tiens, et si je mélangeais du Pepsi et du lait, c'est peut-être excellent...», said no one ever. Pour le bien (ou le mal) d'une publicité, Lindsay Lohan a fait semblant d'avoir l'idée lumineuse d'inventer le Pilk (Pepsi + milk, lait en anglais). L'actrice fait d'ailleurs assez mal semblant, puisqu'à voir sa tête après avoir goûté cette horreur sortie tout droit des entrailles de l'enfer, la pauvre a l'air d'être à deux doigts de rendre son goûter.

Y a rien qui va. capture d’écran

Dans une posture étrange, coincée dans une tenue de Mère Noël coquine, Lindsay Lohan verse d'abord l'affreux Pepsi dans un verre, gratifiant le spectateur dubitatif d'un «Nice!» (= joli!). Puis, l'actrice y ajoute le lait, en lâchant un «Ouh, naughty!» (= oh, coquin!), accompagné d'un clin d’œil (ou d'un début d'AVC, c'est pas clair). Après avoir mélangé cet immondice, l'Américaine de 36 ans goûte, frôle de vomir et conclut la vidéo par un malaisant «That is one dirty soda!» (= ça, c'est un vilain soda!). Le tout accompagné d'une détresse manifeste. Pepsi a pondu une autre version de cette vidéo, avec autant de malaise et encore plus de X-mas spirit.

Voici les deux vidéos (2-en-1, yeah!):

Vidéo: extern / rest

Déjà, disons-le clairement: le Pepsi, c'est dégueulasse. C'est une sorte de Coca-Cola de seconde zone, comme si vous achetiez un sac Louis Muitton, c'est une pâle copie qui ne sert qu'à déboucher un évier (même si je vous recommande plutôt le Rorax, en vente dans toutes les grandes surfaces). Et le lait, c'est pour mettre sur les Coco Pops. Point.

Un phénomène sur TikTok , ce réseau premier degré

Sauf que la décadence ne s'arrête pas à la pauvre Lindsay Lohan et son besoin d'argent en échange de son âme. Sur TikTok, le Pilk est devenu un phénomène viral. Les vidéos de ces goûteurs amateurs, qui trempent des cookies dans cette chose, ont atteint des centaines de milliers de vues. Des millions, même, pour certaines. Mais si les internautes ont été nombreux à tester, ils sont beaucoup moins à valider cette mixture.

«Je crois que Lindsay nous a menti!» Une internaute nauséeuse

«OK, alors c'est pas dégueulasse... Ça a le goût, comme si quelqu'un avait pissé dans votre Pepsi» Un internaute qui m'a filé la nausée

«C'est comme un milkshake froid, c'est OK» Un internaute qui boit habituellement des milkshakes chauds

On espère vivement qu'il n'y aura pas prochainement une énième tendance qui incite la team premier degré sur TikTok à mélanger n'importe quoi. Genre du vinaigre balsamique et du Rorax. Quoi que... À ce stade, ça s'appelle «la sélection naturelle».

En plus, ça existait déjà

Si mélanger du Coca bas de gamme et du lait à l'heure du goûter est en passe de devenir un incontournable (jusqu'à la prochaine tendance débile propulsée par une autre star en manque de thunes), mixer des sodas et du lait n'est pas nouveau. Comme le souligne le HuffPost, des aventuriers du mauvais goût avaient déjà tenté l'expérience pour gratter des likes il y a quelques années.

Au Pakistan et en Inde, on trouve aussi les doodh sodas, breuvages mélangeant du lait et d'autres machins gazeux et chimiques. Et en Espagne, on mélange bien du Coca avec du vin rouge pour faire un cocktail qui s'appelle le kalimotxo. Mais on aurait très bien pu s'en tenir à ces traditions locales.

Bref, pas merci, Lindsay Lohan.

On reste dans le thème du goûter putride ?

Voici des biscuits affreux, tout à fait adaptés au trempage dans le Pilk: