L'émission «C à Vous» se paie la tête de Miss Belgique et c'est hilarant

Problèmes techniques, candidate qui aime les lasagnes et spectateur qui fait le show, rien n'a échappé au chroniqueur qui a offert mardi 29 mars, une compilation hilarante des meilleurs moments. La présentatrice Anne-Élisabeth Lemoine est morte de rire et nous aussi.

On rigole déjà beaucoup avec Miss France alors imaginez avec Miss Belgique . C'est le même cérémonial, mais en plus cheap.

On apprend en s'amusant! Jimmy Carter et l'attaque du lapin tueur

Gifle: pourquoi Will et Jada Smith vivent un enfer depuis six ans

Jim Carrey «dégoûté» de l'ovation pour Will Smith aux Oscars

L'acteur était invité dans la matinale d'une chaîne de télé américaine. On lui a demandé son avis sur LA gifle et il en a gros sur la patate.

Jim Carrey est un acteur apprécié et respecté du grand public. Alors quand il parle, on l'écoute. Mardi 29 mars, l'interprète de The Mask a fait une apparition dans CBS Mornings, matinale de la chaîne de télévision américaine CBS. Il n'a pas maché ses mots quand on lui a demandé son avis sur LA gifle et s'en est pris au public «mou» qui a ensuite ovationné l'acteur.