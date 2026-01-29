10 célébrités dont le physique a drastiquement changé

Qu’elles aient été motivées par des raisons de santé ou simplement par une envie de changement, ces stars ont toutes publiquement évoqué leur transformation physique drastique.

Si certaines ont eu recours à des médicaments favorisant la perte de poids, tels qu'Ozempic, d'autres ont affirmé que leur silhouette affinée était uniquement due à des changements alimentaires et à une activité physique régulière. Voici un petit panel.

Adele

La perte de poids d'Adèle a débuté en 2018, lorsqu'elle a commencé le sport pour «gérer son anxiété». Trois ans plus tard, elle avait perdu 45 kilos. «C'était mon moment», a-t-elle confié à Vogue à propos de ses séances intensives de musculation et de circuit training. «Il n'a jamais été question de perdre du poids.»

La chanteuse britannique au début de sa carrière, en 2009. Image: Hulton Archive

Adele en 2026. WireImage

Lizzo

La chanteuse a entamé sa perte de poids en 2023, dans le but d'améliorer son bien-être mental. Au fil des ans, Lizzo a souvent affirmé son attachement à son corps, quelle que soit sa taille, et a veillé à ne pas utiliser de langage qui pourrait nuire à ses jeunes fans.

En 2023, au début de sa perte de poids. Getty Images Europe

Lizzo en 2026. WireImage

Bien qu'elle n'ait pas révélé le nombre exact de kilos perdus, les efforts qu'elle a déployés «très lentement» lui ont permis d'obtenir une silhouette qu'elle affiche désormais fièrement sur les réseaux sociaux. En janvier 2025, elle a déclaré avoir atteint «son poids idéal».

Oprah

Après avoir publiquement lutté contre le surpoids pendant des années, la superstar de la télévision américaine a déclaré en 2024 avoir eu recours à des médicaments. Oprah Winfrey a également commencé à faire l'exercice et modifié son alimentation, mais elle continuera de rester sous médicaments «à vie», comme elle l'a confié récemment au magazine People.

Oprah au MET Gala, en 2010. getty

Oprah en octobre 2025. Image: Variety

Billy Gardell

Après avoir subi une chirurgie bariatrique, l'acteur américain de 56 ans a perdu 77 kilos. Mais ce n'est que le début pour maintenir ce résultat et prendre soin de sa santé.



Billy Gardell en 2010. getty

Le même homme, en 2025. getty

Kathy Bates

L'actrice oscarisée a révélé avoir perdu 45 kg en six ans, mais pas uniquement grâce à Ozempic. Elle a d'abord perdu 36 kilos en modifiant simplement son mode de vie et son alimentation, a- t-elle confié à People, avant de perdre 9 kilos supplémentaires grâce à Ozempic.

Kathy Bates, en 2013. getty

L'actrice aux Golden Globes, début janvier 2026. getty

Shonda Rhimes

La célèbre réalisatrice s'est délestée de quelque 53 kilos ces dix dernières années. Un parcours qu'elle a initié pour sa santé, après avoir réalisé dans l'avion qu'elle ne pouvait pas attacher sa ceinture de sécurité.

Shonda Rhimes en 2015. gettyimages

Shonda Rimes à l'US Open, l'automne dernier. gettyimages

Jonah Hill

S'il avait déjà perdu 18 kilos en 2011, une perte qu'il avait justifiée sur son compte Instagram, depuis quelques mois, l'acteur est méconnaissable. Il a affiché une silhouette très, très amincie sur le tournage de son film Cut Off en octobre 2025. Il ne s'est pas (encore) exprimé publiquement sur le sujet.

L'acteur, en 2007, à Beverly Hills. getty

Le même Jonah Hill en octobre 2025.

Ed Sheeran

Après la naissance de ses enfants, le chanteur Ed Sheeran a décidé d'entreprendre une transformation physique. «Il y a dix ans, j’étais un gros buveur de bière, un fumeur invétéré de kebabs et de bière. Avoir des enfants m’a vraiment fait abandonner toutes ces mauvaises habitudes (sans mauvais jeu de mots), et je me suis mis sérieusement au sport et à la modération», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

Ed Sheeran en 2018. image: getty

Ed Sheeran, sept ans plus tard. image: getty

Russell Crowe

En environ un an, Russell Crowe s'est délesté d'environ 27 kilos. Pour ce faire, il a réduit sa consommation d'alcool et eu recours à des injections pour diminuer l'inflammation due à son arthrite. «Je veux pérenniser ces changements», a-t-il affirmé. Sans pour autant faire l'impasse sur un bon verre de vin au dîner. Occasionnellement.

En juin 2024. Getty Images Europe

En octobre 2025. image: getty

Jelly Roll

Jelly Roll a commencé son parcours de perte de poids en 2022, à 245 kilos. Trois ans plus tard, en avril 2025, il a révélé avoir perdu près de 90 kilos et espérait en perdre 45 supplémentaires. Son secret? «Beaucoup de protéines et de légumes, et je marche. Voilà ce que je fais», a-t-il résumé sur le show de Jimmy Kimmel.

Jelly Roll au début de sa remise en forme, en 2022. getty

Jelly Roll en mai 2025. getty

