Une scène aussi mignonne qu’hilarante qui fait craquer les réseaux sociaux lors de la performance de Bad Bunny à Madrid ce week-end, où il organise une série de concerts du 30 mai au 15 juin. getty/watson

Même les agents de sécurité craquent pour Bad Bunny

Entre deux regards attentifs vers la foule, cet agent de sécurité n’a pas pu s’empêcher de chanter discrètement pendant un concert de Bad Bunny, ce week-end à Madrid. Une scène aussi mignonne qu’hilarante qui fait craquer les réseaux sociaux.

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Alors que Bad Bunny enchaîne actuellement une série de concerts à guichets fermés à Madrid, un protagoniste inattendu est devenu viral sur les réseaux sociaux: un agent de sécurité, visiblement conquis par la star portoricaine.

Dans une vidéo devenue virale, le jeune homme apparaît face au public, comme l’exige son travail. Mais un détail n’a pas échappé aux spectateurs: il articule discrètement les paroles du morceau interprété sur scène. Pour éviter de se faire remarquer, il garde même une main devant sa bouche, comme s’il tentait de masquer son petit écart de conduite tout en restant concentré sur sa mission.

Vidéo: watson

La scène n’a duré que quelques secondes, mais cela a suffi pour conquérir internet. Partagée massivement sur X, la séquence a accumulé des millions de vues et déclenché une avalanche de commentaires amusés. «Il essayait tellement de rester professionnel», s’amuse un internaute.

D’autres saluent au contraire son sérieux, soulignant qu’il n’a jamais quitté la foule des yeux, malgré son envie évidente de profiter du spectacle.

Il faut dire que l’ambiance des concerts de Bad Bunny est particulièrement électrique. L’artiste portoricain a fait de Madrid l’une des étapes majeures de sa tournée mondiale, attirant des dizaines de milliers de fans dans la capitale espagnole. Et manifestement, même certains membres du personnel de sécurité ne sont pas totalement immunisés contre le phénomène. (mbr)

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