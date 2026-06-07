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Comment cette étudiante en biochimie est devenue une icône de la mode

Repérée presque par hasard sur un campus universitaire, Anok Yai est devenue en quelques années l’un des visages les plus fascinants de la mode. De Prada au Met Gala, son ascension fulgurante continue de captiver l’industrie.

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A seulement 28 ans, Anok Yai s’est imposée comme l’une des mannequins les plus influentes de sa génération. Pourtant, rien ne la prédestinait à une carrière sur les podiums. Née le 20 décembre 1997 au Caire, en Egypte, de parents originaires du Soudan du Sud, elle grandit aux Etats-Unis après l’installation de sa famille dans le New Hampshire.

Anok Yai en statue pleurante, lors du Met Gala 2026. Keystone

Passionnée par les sciences, elle envisage alors un avenir dans la biochimie plutôt que dans la mode. Sa vie bascule en 2017 lorsqu’une photo prise lors d’un événement de l’Université Howard devient virale sur les réseaux sociaux. Son visage intrigue immédiatement les internautes et attire l’attention de plusieurs agences prestigieuses.

Peu après, elle signe avec NEXT Model Management et fait ses premiers pas dans l’univers du mannequinat. La suite ressemble à un conte de fées moderne. En 2018, Anok Yai entre dans l’histoire en devenant le premier mannequin noir à ouvrir un défilé Prada depuis Naomi Campbell en 1997. Une apparition remarquée qui propulse sa carrière sur la scène internationale.

Depuis, elle enchaîne les collaborations avec les plus grandes maisons de luxe, parmi lesquelles Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Fendi ou encore Mugler. Égérie de nombreuses campagnes, elle s’impose également comme l’une des personnalités les plus attendues du Met Gala, où ses tenues spectaculaires font régulièrement sensation.

Sa récente interprétation du thème «Fashion Is Art» a d’ailleurs confirmé son statut d’icône visuelle. Une reconnaissance consacrée par le British Fashion Council, qui l’a élue «Model of the Year» lors des Fashion Awards 2025.

Partie d’une simple photo devenue virale, Anok Yai est aujourd’hui l’un des visages incontournables de la mode mondiale. Et son histoire semble encore loin d’être terminée.

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