Envie de rire des autres (en toute bienveillance)? C'est par ici!

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Hello, everyone,

C'est mardi, c'est bientôt le week-end?

Que vous soyez de retour au travail ou en vacances, on ne manque jamais à notre mission: vous apporter les Fails les plus frais de la semaine.

LeggggooOOOOoooooo!!

Commençons doucement.

Oh, le joli jeu de mots (involontaire)!

Fine Fart > Fine Art.

On va essayer de se retenir.

Veuillez ne pas tondre.

Une chose est sûre: le problème ne vient pas des appareils :)

Comment fonctionnent déjà ces appareils photo de téléphones portables?

Ce n'est pas innocent: vous auriez pu repasser commande plus tôt. ☝🏼

Nous sommes désolés, nous n'avons plus de chocolat chaud. Nous nous excusons pour notre innocence.

(Le sens voulu était probablement «inconvenience» = désagrément)

Encore un exemple de «traduction ratée»: Pauvre thé…

«Thé au citron vigoureusement battu»

Ce n'est pas un Fail (pour l'instant), si ça fonctionne, n'est-ce pas?

Même Dua Lipa se ramasse des vents.

C'est comme si quelqu'un ignorait votre tape dans la main, mais 1000 fois pire.

Au moins, on sait à quoi s'attendre.

Oh, voici un autre exemple flagrant d'erreur de commande: l'attente…

…VS la réalité qui nous est parvenue par courrier:

Un autre jouet vraiment réaliste: «Mon premier kit de dentiste»

(Ceci n'est pas un appel à la violence, d'accord?...)

Il existe également une version «médecin».

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

On ne rit pas, il va bien.

Petit bonhomme courageux!

Extrait de l'épisode d'aujourd'hui «Pourquoi l'IA est stupide»: Ce prospectus d'un cirque

Mieux encore, le tatouage de la semaine:

Suite à un événement assez récent, ce tatouage me revient en mémoire:

Heuuuuuu????

Nan, c'est pas ce que vous croyez.

Moi, petite, qui ne pouvait jamais attendre pour manger:

Quelqu'un l'a fait intentionnellement.

Surtout si l'on regarde le deuxième mot.

Heureusement, nous ignorons tout du parcours de nos colis avant qu'ils n'arrivent entre nos mains…

Eh bien, le fait que Venise déteste ses touristes n'a rien de nouveau.

Eeeeeet... (il va bien, il va bien)...

... CiiaaaoOOOOOooo!!!