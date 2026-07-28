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Envie de rire des autres (en toute bienveillance)? C'est par ici!

Envie de rire des autres (en toute bienveillance)? C'est par ici!

Que veut le peuple? Du pain et des gens qui échouent à faire plein de trucs. Heureusement qu'Internet nous permet de ne jamais oublier ces Fails monumentaux.
28.07.2026, 05:3228.07.2026, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everyone,

C'est mardi, c'est bientôt le week-end?

Que vous soyez de retour au travail ou en vacances, on ne manque jamais à notre mission: vous apporter les Fails les plus frais de la semaine.

LeggggooOOOOoooooo!!

Commençons doucement.

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Oh, le joli jeu de mots (involontaire)!

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Fine Fart > Fine Art.

Comment Meghan a imposé son style à «MasterChef»

On va essayer de se retenir.

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Veuillez ne pas tondre.

Une chose est sûre: le problème ne vient pas des appareils :)

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Comment fonctionnent déjà ces appareils photo de téléphones portables?

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Ce n'est pas innocent: vous auriez pu repasser commande plus tôt. ☝🏼

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Nous sommes désolés, nous n'avons plus de chocolat chaud. Nous nous excusons pour notre innocence.

Katy Perry a ramené une superstar à Paléo

(Le sens voulu était probablement «inconvenience» = désagrément)

Encore un exemple de «traduction ratée»: Pauvre thé…

Die lustigsten Fails: Übersetzung bei Tee geht in die Hose
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«Thé au citron vigoureusement battu»

Ce n'est pas un Fail (pour l'instant), si ça fonctionne, n'est-ce pas?

Die lustigsten Fails der Woche: Witzige Bilder, die dich heute zum Schmunzeln bringen
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Même Dua Lipa se ramasse des vents.

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C'est comme si quelqu'un ignorait votre tape dans la main, mais 1000 fois pire.

Au moins, on sait à quoi s'attendre.

Die lustigsten Fails der Woche: WC
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Oh, voici un autre exemple flagrant d'erreur de commande: l'attente…

Lustige Fails: Shopping: Vorstellung vs. Realität: Raupe
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…VS la réalité qui nous est parvenue par courrier:

Surprise

Un autre jouet vraiment réaliste: «Mon premier kit de dentiste»

Lustige Fails der Woche: Ärztespielzeug
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(Ceci n'est pas un appel à la violence, d'accord?...)

Cette star française dans le dernier clip de Charli XCX se fait tacler

Il existe également une version «médecin».

Die lustigsten Fails der Woche
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Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

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On ne rit pas, il va bien.

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Petit bonhomme courageux!

Extrait de l'épisode d'aujourd'hui «Pourquoi l'IA est stupide»: Ce prospectus d'un cirque

Die lustigsten Fails der Woche: KI Fial
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Mieux encore, le tatouage de la semaine:

Die lustigsten Fails der Wioche: Tattoo
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Suite à un événement assez récent, ce tatouage me revient en mémoire:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo von Messi, der Pokal küsst
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Heuuuuuu????

Die lustigsten Fails der Woche: Optische Täuschung mit Bein von Baby
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Nan, c'est pas ce que vous croyez.

Moi, petite, qui ne pouvait jamais attendre pour manger:

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Quelqu'un l'a fait intentionnellement.

Die lustigsten Fails der Woche
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Surtout si l'on regarde le deuxième mot.

Heureusement, nous ignorons tout du parcours de nos colis avant qu'ils n'arrivent entre nos mains…

Well my package got delivered, let's hope its not raining to bad at home
by u/TranslucentTaco in mildlyinfuriating

Eh bien, le fait que Venise déteste ses touristes n'a rien de nouveau.

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Eeeeeet... (il va bien, il va bien)...

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... CiiaaaoOOOOOooo!!!

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«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
de Madeleine Sigrist
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
de Madeleine Sigrist
Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
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de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
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de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
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de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
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de Madeleine Sigrist
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Comment l'Europe défie la vague de chaleur
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Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
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«Il croit tout savoir»: le prince William agace même son père
Il n'y a pas qu'avec son cadet rebelle, Harry, que les relations de Charles peuvent se révéler complexes. Selon plusieurs fins connaisseurs de la famille royale britannique, le prince de Galles et son tempérament auraient déjà provoqué un certain courroux chez le paternel par le passé.
C'est un secret de moins en moins bien gardé par le palais de Kensington: pour le dire poliment, le prince William est doté d'un caractère de cochon. Notez l'attitude affichée envers son frère cadet. Alors que Charles III s'efforce depuis des mois d'arrondir les angles avec Harry, malgré les nombreuses attaques et trahisons de ce dernier, du côté de William, les initiés sont formels: encore envahi par la rage et la rancune, ceux qui imaginent encore que le prince adressera un jour la parole à son frère se bercent d'illusions.
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