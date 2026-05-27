Le supermodel Natalia Vodianova a dévoilé sa grossesse en couverture de Vogue. image: vogue france

Ce top model attend son sixième enfant à 44 ans: «Un choix d'amour»

La célébrissime mannequin russe Natalia Vodianova a révélé attendre son sixième enfant. Une grossesse officialisée en couverture de Vogue France, où elle évoque une maternité «librement choisie» et pleinement assumée.

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Depuis le début des années 2000, elle fait partie des visages les plus connus de l’industrie internationale de la mode. Aux côtés de supermodels comme Gisele Bündchen, Kate Moss ou Naomi Campbell, Natalia Vodianova a défilé pour des maisons de luxe comme Chanel, Gucci ou Louis Vuitton. Ce sont surtout ses campagnes pour Calvin Klein qui l’ont rendue célèbre dans le monde entier.

Aujourd’hui encore, la mannequin de 44 ans poursuit sa carrière avec succès – tout en s’apprêtant à devenir mère pour la sixième fois. «Entre deux défilés au début de cette année, Natalia Vodianova m’a confié qu’elle était enceinte», écrit la rédactrice mode Claire Thomson-Jonville dans une publication Instagram. «J’ai immédiatement su qu’elle devait être notre star de couverture pour l’édition estivale de Vogue France.»

image: @Claire Thomson-Jonville

C'est ainsi que Natalia Vodianova apparaît, dans une minirobe moulante mettant parfaitement en valeur son baby bump, en couverture de l’édition juin-juillet du magazine, officialisant publiquement sa grossesse pour la première fois.

La mannequin de 44 ans confie au prestigieux magazine qu’elle se considère chanceuse d’avoir cette possibilité, vingt-cinq ans après la naissance de son premier fils, Lucas, né de son union avec l’aristocrate britannique Justin Portman, avec lequel Natalia Vodianova a été mariée de 2001 à 2011, et partage deux autres enfants.

Natalia Vodianova voulait déjà les catwalks à la fin des années 1990. Image: Penske Media

Aujourd'hui en couple avec Antoine Arnault, fils de l’entrepreneur du luxe Bernard Arnault, elle a déjà eu deux autres garçons. «Avoir une grande famille fait partie de mon histoire», affirme le top model.

«En réalité, j’ai presque l’impression de devenir mère d’une troisième génération d’enfants, sous le même toit» Natalia Vodianova

Après avoir connu des premières semaines de grossesse «difficiles», la future maman affirme aller mieux. «J’étais prête à ce que cette grossesse soit différente des autres. Je ne m’agace de rien car j’étais préparée mentalement. J’accueille tout cela différemment, grâce à la sagesse et l’expérience que j’ai acquises, je suppose.»

Le mannequin et son mari, l'homme d'affaires Antoine Arnault. Image: WWD

Au terme de l'entretien, tourné vers la «nouvelle fertilité» et ce que cela signifie en 2026, Natalia Vodianova conclut: «Cette couverture, c’est aussi un message que je veux envoyer aux femmes: la maternité devrait toujours être un choix d’amour et elles devraient pouvoir avoir des enfants quand elles sont prêtes, et non sous la pression.» (mbr)