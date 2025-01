Vidéo: watson

On a bu des choses étranges dans un abattoir

Dans le canton de Neuchâtel, on aime se réunir dans d'anciens abattoirs pour goûter d'étranges vins non filtrés le troisième mercredi du mois de janvier (oui c'est précis). Curieux, Margaux et Jérémie sont partis à l'aventure dans le Grand Nord helvétique.

Les Neuchâtelois aiment profiter de la vie. Autrement dit, ces êtres merveilleux trouvent n'importe quel prétexte pour célébrer Bacchus, dieu du vin et de la fête chez les Romains, tout au long de l'année. On connaît la traditionnelle Fête des Vendanges, par exemple.

Mais en janvier, alors que le reste de la planète tente tant bien que mal de se faire un petit Dry January après les excès de Noël, les Neuchâtelois trépignent en attendant leur fameux non filtré. Chaque troisième mercredi de janvier, ils se réunissent pour s'envoyer du vin... non filtré. Opaque. Etonnant.



Et comme cette année, cette tradition fête ses 50 ans, le haut et le bas du canton ont exceptionnellement cessé de se faire la gueule pour se réunir dans les anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds pour se rincer le goser au non filtré. Margaux et Jérémie, deux Lausannois frigorifiés, ont bravé les éléments pour aller découvrir cette petite sauterie qui fait vibrer le canton de Neuchâtel.

Vous préférez le vin «normal» (mais qu'est-ce que la norme, ma bonne dame?), plus classique? Okay, vous venez de briser le coeur des Neuchâtelois. Et si vous préférez carrément le vin sans alcool... On a aussi testé. Un petit vin autrichien auquel on a retiré l'alcool, vous m'en direz des nouvelles.

Allez, courage et bon Dry January (ou pas) à toutes et tous!