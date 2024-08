L'alcool préféré de la pop star américaine est un pur concentré de beaufitude. getty/watson

Toxique

Britney Spears a dévoilé son alcool préféré - et vous n'êtes pas prêt

Quand on pensait qu'elle ne pouvait pas tomber plus bas, Britney creuse encore dans les profondeurs du mal. La chanteuse américaine a partagé sur Instagram quelle était sa «bouteille préférée» - et cela risque de vous remémorer quelqus souvenirs douloureux de vos frasques d'adolescent.

C'est un dépucelage qu'on a tous connu, ou presque. Ce fameux mélange furieusement ignoble de jus d'ananas et de Malibu, vomi quelques heures plus tard dans un buisson à l'entrée d'une boîte - ou pire, au milieu d'une fête de jeunesse - à une heure avancée de la nuit.

Trop occupée à faire carrière et à enchaîner les tubes planétaires sur lesquels on vomissait ledit cocktail au début des années 2000, la jeune Britney n'a probablement jamais eu l'occasion de connaître ce genre de mésaventures. Sa carrière musicale mise entre parenthèses et la crise de la quarantaine venue, la pop star a enfin l'occasion de se rattraper.

C'est ainsi que Britbrit a partagé ce mercredi avec sa communauté sa «bouteille préférée». On vous le donne en mille, il ne s'agit ni de Dom Pérignon ni d'un quelconque Gin australien bobo. Non. C'est une bouteille de Malibu beauf comme le cul à 17 dollars qui ravit les papilles de l'artiste multimillionnaire.

«My favorite bottle 🙈🙈🌷😂 !!!» a posté Britney mercredi sur Instagram.

Finalement, rien de très surprenant de part de la quadra la plus délicieusement gênante de la planète. Quand son ex, ce très distingué Justin Timberlake, s'envoie des cocktails fancy à 20 dollars le verre, Britney nous rappelle avec une certaine tendresse les bêtises de notre adolescence. Et c'est pour ça qu'on l'aime. (mbr)