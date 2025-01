Vidéo: watson

«Ils lui ont fait du mal!» On a goûté du vin désalcoolisé

Plus précisément, on s'est envoyé dans le gosier du vin auquel on a retiré l'alcool, mais aussi d'autres étonnants breuvages «Dry January friendly». En gros, on a mouillé le maillot pour goûter ces boissons afin de vous aider à passer à travers ce mois de janvier sans vous contenter de commander «une verveine, merci» à l'apéro avec vos potes.

Plus de «Divertissement»

Ivre, à Nouvel-An, vous vous êtes engagé à ne pas boire une goutte d'alcool durant tout le mois de janvier? Vous vous envoyez un petit Dry January et vous commencez à galérer parce que bon, l'eau citronnée, c'est quand même un peu chiant et le Coca, ça fait roter?

N'EN JETEZ PLUS! Marine et Margaux, deux fêtardes alcooliques notables deux aventurières du goût, ont tenté de vous aider à dénicher des breuvages sans alcool, «mais sympas quand même».

Direction La Sobrerie, à Lausanne, pour se faire un petit stock. Si Margaux a tenté d'y mettre un peu de bonne volonté (aussi parce qu'il était de toute façon un peu trop tôt pour se la coller au pastis), Marine a failli quicher sur la table.

Vidéo: watson

Verdict? «Mmmh ouiiiii bon bah c'est pas si pire» pour l'une, «une expérience de mort imminente» pour l'autre. Vous irez goûter et vous vous ferez votre propre avis, c'est plus simple, d'accord?



Allez, bon Dry January à toutes et tous et à très vite pour de nouvelles aventures culinaires où Marine finira une fois de plus par se baver dessus pendant que Margaux fait semblant de rester digne pour la caméra parce que sa maman regarde les vidéos watson, yaaay!

Des burgers crados qui donnent quand même faim: