Trouver la bonne position pour dormir dans l'avion, c'est LE challenge de l'été. Image: montage watson

Ils sont prêts à tout pour dormir dans l'avion

Si l'été se termine, on a trouvé un peu d'inspiration pour vos prochaines vacances et les vols interminables. On ne garantit pas le confort, mais ça semble fonctionner pour certains.

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S’offrir un long voyage, c’est bien; réussir à y dormir sans exaspérer tout le monde, c’est autre chose!

Des pieds calés sur le siège de devant aux coudes qui débordent sans gêne, voici les pires comportements à bannir pour ne pas vous mettre à dos vos voisins de siège (et le personnel à bord) pendant votre prochain trajet.

Un passager qui sait (encore) se tenir. A condition qu'on ne veuille pas profiter de l'écran à l'arrière du siège...

Là, on a carrément droit à deux merveilleux spécimens de dormeurs créatifs.

Oui, devant le type qui a enfoui son visage dans le siège, quelqu’un dort aussi: un passager momifié.



Toujours dans la catégorie «passager bonnard»: au moins, il ne dérange personne.

Cela dit, tout le monde n’a pas dans son bagage à main un trophée aussi confortable et moelleux que le joueur canadien de hockey sur glace, Alex Killorn. En Suisse, on ne connaît que la variante dans le tram des stars du hockey, bien réveillées par contre.

Là, ça devient tout de suite un peu plus pénible: ce genre de positions pourrait faire les gros titres.

En théorie, il y a aussi ça:

Un bébé, un ronfleur, et une vaste quantité de houblon; rien ne va sur cette photo.

Lui, on évitera de le réveiller au moment de distribuer les glaces.

Vraiment pas envie.

Faute de pouvoir s'allonger, on peut essayer de se mettre à genou:

Ou alors, il a simplement prié jusqu’à s’endormir.

Les passagers comme ça sont mondialement détestés.

Les membres d’équipage et tous les autres aussi, d'ailleurs.

Petit rappel: penser aux lingettes humides dans le bagage à main la prochaine fois, histoire de nettoyer encore une fois la tablette avant de l’utiliser.

(Et les chaussettes n’y changent rien.)

On en convient, là, c’est forcément le grand amour:

A moins qu’il ne s’agisse d’un parfait inconnu qui lui tient la tête. Et c'est encore plus beau.

On n’a pas encore tout à fait compris sa technique…

Mais c'est brillant...

Encore un qui se sent un peu trop à l'aise:

Si l’addiction au smartphone ne lui a pas encore détruit la nuque, cette position s’en chargera:

Image: x

Et ça, chers amis des voyages en avion, ça a l’air d’une bonne idée, mais c’est strictement interdit – alors, surtout, ne faites pas pareil:

Bonus

Parce que l’équipage aussi est parfois fatigué.

*Fatigué des passagers pénibles.

Traduit et adapté par Valentine Zenker