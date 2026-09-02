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Ils sont prêts à tout pour dormir dans l'avion

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Trouver la bonne position pour dormir dans l'avion, c'est LE challenge de l'été. Image: montage watson

Ils sont prêts à tout pour dormir dans l'avion

Si l'été se termine, on a trouvé un peu d'inspiration pour vos prochaines vacances et les vols interminables. On ne garantit pas le confort, mais ça semble fonctionner pour certains.
02.09.2026, 09:2702.09.2026, 09:27

S’offrir un long voyage, c’est bien; réussir à y dormir sans exaspérer tout le monde, c’est autre chose!

Des pieds calés sur le siège de devant aux coudes qui débordent sans gêne, voici les pires comportements à bannir pour ne pas vous mettre à dos vos voisins de siège (et le personnel à bord) pendant votre prochain trajet.

Un passager qui sait (encore) se tenir. A condition qu'on ne veuille pas profiter de l'écran à l'arrière du siège...

Schlafen im Flugzeug
Image: reddit

Là, on a carrément droit à deux merveilleux spécimens de dormeurs créatifs.

Schlafen im Flugi
Image: reddit
Une mystérieuse télécommande a paralysé cette ligne romande
Une mystérieuse télécommande a paralysé cette ligne romande

Oui, devant le type qui a enfoui son visage dans le siège, quelqu’un dort aussi: un passager momifié.

Schlafen im Flugi

Toujours dans la catégorie «passager bonnard»: au moins, il ne dérange personne.

Schlafen im Flugzeug: Lifehack von Alex Killorn
Image: reddit

Cela dit, tout le monde n’a pas dans son bagage à main un trophée aussi confortable et moelleux que le joueur canadien de hockey sur glace, Alex Killorn. En Suisse, on ne connaît que la variante dans le tram des stars du hockey, bien réveillées par contre.

Là, ça devient tout de suite un peu plus pénible: ce genre de positions pourrait faire les gros titres.

Lustige Posen für Schlafen im Flugzeug
Image: thesun

En théorie, il y a aussi ça:

Schlafen im Flugzeug
Image: reddit

Un bébé, un ronfleur, et une vaste quantité de houblon; rien ne va sur cette photo.

Lui, on évitera de le réveiller au moment de distribuer les glaces.

Schlafen im Flugzeug
Image: instagram

Vraiment pas envie.

Faute de pouvoir s'allonger, on peut essayer de se mettre à genou:

Die lustigsten Posen zum Schlafen im Flieger
Image: reddit

Ou alors, il a simplement prié jusqu’à s’endormir.

Les passagers comme ça sont mondialement détestés.

Lustige Posen im Flugzeug zum Schlafen
Image: reddit

Les membres d’équipage et tous les autres aussi, d'ailleurs.

Petit rappel: penser aux lingettes humides dans le bagage à main la prochaine fois, histoire de nettoyer encore une fois la tablette avant de l’utiliser.

Wie man im Fkugzeug schläft. (so nicht.)
Image: facebook
Cette plage européenne est dans le Top 10 des plus belles du monde
Cette plage européenne est dans le Top 10 des plus belles du monde

(Et les chaussettes n’y changent rien.)

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Image: reddit

On en convient, là, c’est forcément le grand amour:

Schlafen im Flieger: Lustige Positionen
Image: reddit

A moins qu’il ne s’agisse d’un parfait inconnu qui lui tient la tête. Et c'est encore plus beau.

On n’a pas encore tout à fait compris sa technique…

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Image: reddit

Mais c'est brillant...

Encore un qui se sent un peu trop à l'aise:

Lustige Schlafpositionen im Flugzeug
Image: tiktok

Si l’addiction au smartphone ne lui a pas encore détruit la nuque, cette position s’en chargera:

Schlafposition im Flieger
Image: x

Et ça, chers amis des voyages en avion, ça a l’air d’une bonne idée, mais c’est strictement interdit – alors, surtout, ne faites pas pareil:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Bonus

Parce que l’équipage aussi est parfois fatigué.

Lustige Bilder: Schlafen im Flieger
Image: instagram

*Fatigué des passagers pénibles.

Traduit et adapté par Valentine Zenker

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