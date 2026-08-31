Angèle se produira à la Vaudoise Arena de Lausanne le 6 novembre 2027 dans le cadre de sa tournée internationale Instinct.

Angèle va passer par la Romandie pour sa nouvelle tournée

La chanteuse belge reprendra la route dès le printemps 2027 à l’occasion d’une ambitieuse tournée internationale. Les fans suisses auront le plaisir de la retrouver sur la scène de la Vaudoise Arena à la fin de l’automne.

Plus de «Divertissement»

Cinq ans après sa dernière tournée, Angèle prépare son grand retour sur scène. L’artiste a officialisé ce lundi sa nouvelle tournée mondiale: produite par Live Nation, elle proposera vingt-trois dates de mars à novembre 2027 à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Dans le cadre de ce périple, la star belge conclura sa tournée en Suisse romande: elle se produira à la Vaudoise Arena de Lausanne le 6 novembre 2027.

Cette tournée «marque une nouvelle étape dans la carrière d'Angèle et constitue sa plus ambitieuse aventure scénique à ce jour», a déclaré Live Nation dans un communiqué.

Pour les admirateurs souhaitant assister à l'événement, la billetterie ouvrira avec une prévente MasterCard le 3 septembre à 10h, suivie de la prévente Live Nation le 4 septembre à 10h, avant une mise en vente générale fixée au samedi 5 septembre à 10h.

Un tournant aux influences électro

Cette nouvelle série de concerts accompagnera la sortie de son nouvel album aux influences électroniques, Instinct, dont le lancement est prévu pour le 16 octobre.

Angèle en a déjà dévoilé trois titres: What you wanted en collaboration avec le duo Justice, ambassadeur de la French Touch, Dis-le et ses références à la free party, puis Une seule vie.

Signe supplémentaire de ce virage musical, l'artiste a rejoint, en juillet, la DJ techno Amélie Lens sur la scène de Dour, grand festival belge de musiques alternatives.

Mais ce sillon s'est en réalité creusé dès 2024, au moment des Jeux olympiques de Paris. Lors de la cérémonie de clôture, elle avait interprété Nightcall aux côtés du DJ Kavinsky et du groupe pop-rock Phoenix.

«L'Instinct Tour» d’Angèle

03.03.2027 — Reims — Reims Arena

08.03.2027 — Paris — Accor Arena

09.03.2027 — Paris — Accor Arena

10.03.2027 — Paris — Accor Arena

20.03.2027 — Bruxelles — ING Arena

21.03.2027 — Bruxelles — ING Arena

17.04.2027 — Montréal — Centre Bell

21.04.2027 — New York — Brooklyn Paramount

24.04.2027 — Los Angeles — The Wiltern

28.04.2027 — Barcelone — St Jordi Club

01.05.2027 — Londres — Roundhouse

05.05.2027 — Berlin — Metropol

07.05.2027 — Cologne — E-Werk

11.05.2027 — Amsterdam — AFAS Live

28.09.2027 — Strasbourg — Zénith de Strasbourg

01.10.2027 — Lille — Decathlon Arena

07.10.2027 — Amnéville — Galaxie Amnéville

09.10.2027 — Nantes — Zénith Nantes Métropole

16.10.2027 — Montpellier — Sud de France Arena

19.10.2027 — Toulouse — Zénith Toulouse Métropole

23.10.2027 — Bordeaux — Arkéa Arena

04.11.2027 — Lyon-Décines — LDLC Arena

06.11.2027 — Lausanne — Vaudoise Arena



instagram: angèle

(afp/ jod)