Le LEB circule entre Lausanne, Echallens et Bercher, dans le canton de Vaud. Image: KEYSTONE

Une mystérieuse télécommande contrôle le trafic sur cette ligne romande

Jeudi 13 août, les voyageurs du LEB, un train qui relie Lausanne à Bercher (VD), sont restés à l'arrêt pendant près d'une heure. En cause? Un problème avec la télécommande qui gère la circulation. Oui, vous avez bien lu. On vous explique.



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Le trafic ferroviaire est interrompu en raison d'«un problème avec la télécommande». Cette annonce quelque peu surprenante a été faite jeudi 13 août aux alentours de 18h20 par le conducteur du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher), le train qui relie le Flon, au cœur de la capitale vaudoise, au Gros-de-Vaud. «Quelqu'un l'a mise dans son sac et est parti avec», plaisante une voyageuse après avoir entendu l'employé dire que l'outil aurait été «perdu».



L'incident a bloqué les véhicules pendant près de 50 minutes. Interloqués par l'origine de ce dérangement, nous avons voulu en savoir plus. Est-ce que quelqu'un régule vraiment la circulation comme on zapperait devant la télévision?

Tour de contrôle

Au bout du fil, les Transports publics de la région lausannoise (TL) rigolent de ce malentendu. Ils reconnaissent, en effet, que le terme utilisé n'est «pas courant». Les CFF, par exemple, parlent plutôt de «centres d'exploitation». Ils clarifient ensuite la situation: «Ce n'est pas une télécommande de télévision! Cela ressemble plutôt aux tours de contrôle avec plusieurs écrans utilisés dans les aéroports.» Quant aux propos sur la perte, il s'agissait probablement d'«une blague» qui a semé la confusion chez certains usagers.

On vous montre: La télécommande du LEB gérée depuis Echallens (VD). Image: LEB | Daniel Mendes

A titre de comparaison: Les centres d'exploitation des CFF. Image: CFF

Vous l'aurez compris: il n'y a pas d'employé appuyant sur les boutons d'une télécommande pour réguler la circulation. Il s'agit, en réalité, d'un système informatique qui supervise et commande à distance les installations. Des équipes spécialisées assurent son bon fonctionnement.

A l'époque, néanmoins, les TL rappellent que les gares étaient bel et bien desservies localement par un agent. Aujourd'hui, l'ensemble du dispositif est télécommandé depuis un endroit centralisé, à Echallens (VD).

«Cela permet de gérer la circulation sur l'ensemble de la ligne de manière plus efficace que si chaque gare fonctionnait de façon isolée» Les Transports publics de la région lausannoise (TL)

Incident rare

Jeudi dernier, «une défaillance de la télécommande a affecté les installations nécessaires à l’exploitation de la ligne», apprend-on. Et puisque tout est centralisé, l'ensemble du trafic a été perturbé. Une intervention technique sur place a permis de remettre les choses dans l'ordre et la circulation des trains a pu reprendre progressivement. Dans ce cas de figure, un service de piquet agit rapidement. Des transports de substitution peuvent également être mis en place.

Si ce type d'incident reste «exceptionnel», nous assurent les TL, les couacs de la mystérieuse télécommande auront au moins eu le mérite de faire sourire les voyageurs.