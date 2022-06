La variole du singe et les allergies sont dans l'actu en mèmes

Depp-Heard et les incidents du Stade de France sont dans l'actu en mèmes

On vous défie de prononcer le plus long mot grec

Besoin d'inspi pour vos vacs? Voici l'île la plus déprimante du monde

Il paraît que les bananes mûrissent plus vite en écoutant du Imagine Dragons.

On se demande comment les physiciens sont arrivés à une telle unité de mesure.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes sur Internet) fouinent dans les abysses de l'encyclopédie en ligne à la recherche des articles les plus WTF. Ils en font ensuite de jolis mèmes.

Pacte avec le diable: Netflix tue Netflix

Les belles années de Netflix semblent derrière. Le mastodonte du divertissement commence à s'essouffler et perd même ses premiers abonnés. Le plus grave reste sa valeur artistique cadenassée par son algorithme envahissant.

Le grand N rouge a bousculé notre quotidien. Il s'est même permis de redistribuer les cartes dans le divertissement et le circuit de distribution dans le cinéma. La mania «Netflix & Chill» a fait son apparition dans le lexique des sériphiles, les soirées sont désormais rythmées par programmes de la firme de Los Gatos. Si le streaming continue son essor avec une pléthore de plateformes, Netflix commence à chatouiller ses limites. Les premiers abonnés ont pris la poudre d'escampette: 200 000 comptes fermés en un an sur les 222 millions. La suite ne s'annonce guère mieux, puisqu'un exode de deux millions d'abonnés est attendu pour le second trimestre.