Sepp Blatter et les marmottes sont dans l'actu en mèmes

La vague de chaleur et la télé-réalité «Squid Game» sont dans l'actu en mèmes

Mais sinon la France ne se résume pas aux Champs-Elysées hein, il y aussi la province. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le loisir number one des «provinciaux» c'est de cracher sur Paris.

QUOI?! Les Parisiens ne mangent pas UNIQUEMENT des croissants et de la baguette?? Scandaleux!

Bad news: Emily in Paris va nous saouler encore très longtemps

Spoiler alert pour ceux qui n'y sont jamais allés: Paris, ce n'est pas la même chose que dans «Emily in Paris».

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes sur Internet) fouinent dans les abysses de l'encyclopédie en ligne à la recherche des articles les plus WTF. Ils en font ensuite de jolis mèmes.

Imaginez que vous débarquez à Paris pour la première fois. Mais quelque chose cloche, tout ne se passe pas comme prévu et vous commencez à vous sentir mal. Pas de doute, vous êtes atteint par le syndrome de Paris.

Austin Butler, réincarnation sublime d'un Elvis Presley sur le déclin

Dans ce nouveau biopic consacré à Elvis Presley, signé Baz Luhrman, Austin Butler se glisse magnifiquement sous les traits de la rockstar américaine.

Ses déhanchés lui ont valu les foudres des politiques et même un aller simple, en uniforme, en Allemagne pour défendre la bannière étoilée. Mais il en fallait plus pour calmer les ardeurs du «King of Rock», laissant entrer colère, labeur, aigreur, mais surtout grandeur dans son existence.