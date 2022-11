Et maintenant, des photos de biscuits ratés

Finalement, on a surtout très envie de savoir ce qui a poussé l'Islande à créer un tel musée...

Le seul point noir c'est que ce musée peut conduire à un certain sentiment d'infériorité...

Par contre on peut légitimement se demander quels sont les souvenirs achetés par les visiteurs.

Franchement, pourquoi aller sur des sites pornos quand on peut aller au musée phallologique de Reykjavik?

Mais comment apporter un peu plus de réalisme aux objets exposés? Appeler les activistes du climat bien sûr!

On vous voit les coquins, en train de checker sur internet les billets d'avion pour Reykjavik.

Cette semaine, on vous a dégoté une perle rare. 3... 2... 1... C'est parti!

Les mèmeurs de watson (ces gens qui font des mèmes sur Internet) fouinent dans les abysses de l'encyclopédie en ligne Wikipédia à la recherche des articles les plus WTF. Ils en font ensuite de jolis mèmes.

Ces faux pas écologiques agacent la rédaction de watson - et vous?

American Music Awards 2022: les looks de stars les plus WTF

Arrêtez tout! Voici les 26 fails les plus drôles de la semaine

Plus de «Divertissement»

Aujourd'hui, on vous parle d'un musée islandais qui vaut le détour ...Le musée phallologique islandais. On book l'avion tout de suite?

Une touriste grimpe sur une pyramide maya et se fait malmener par la foule

Les plus lus

La suite de la Star Ac', ça ne va pas se passer comme vous le pensez

Vous connaissez le principe d'une demi-finale et d'une finale, du nombre de participants, tout ça? Oubliez, la Star Academy a réinventé le concept.

Ils sont encore six académiciens en lice, après l'élimination, samedi 12 novembre, de Julien et de Stanislas. Six, alors que la finale est dans... moins de deux semaines. Même les personnes qui sont nulles en maths depuis la troisième primaire auront relevé que les calculs sont bancals.