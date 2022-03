Vidéo: watson

On vous montre comment ne pas foirer votre déclaration d’impôts 💰

Et on espère que vous n'avez pas perdu la moitié de vos papiers, comme Margaux... Heureusement, Marie-Adèle va vous montrer comment vous organiser!

Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles, comme Marie-Adèle, qui font leur déclaration d'impôts normalement, comme des adultes, avec des classeurs et des intercalaires. Et à l'opposé, il y a les gens comme Margaux qui perdent la moitié de leur paperasse et ne voient pas l'intérêt de perdre de précieuses minutes de vie à faire leur déclaration eux-mêmes.

Chacune, à leur façon, est extrémiste. Ne tentez pas de reproduire le mode de vie des deux collègues. Ne soyez pas Marie-Adèle, ou pire encore, ne soyez surtout pas Margaux.

On espère pour vous que votre déclaration se terminera mieux que celle de Margaux ;-)

Et vous, vous faites partie de quelle team? Je suis dans le camp des gens organisés, j'adore aligner les trombones. Je suis dans le clan des bordéliques, je trouve la sérénité dans le désordre. Je me situe entre les deux, comme un humain normal, quoi.

