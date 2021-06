Divertissement

Xbox, moqué pour sa console «frigo», réagit en sortant un... frigo



Internet s'était moqué de la dernière console dévoilée par Microsoft, avec son design très proche de cette boîte réfrigérée dans laquelle on met des yogourts. La firme répond à ses détracteurs en sortant un vrai frigo Xbox.

Vous faites partie de ceux qui se sont moqués de Microsoft, en disant que la Xbox Series X ressemble à un frigo? Microsoft se moque de vous à son tour en dévoilant un véritable frigo. L'arroseur arrosé version «on a suffisamment de budget pour concevoir un frigo et avoir le dernier mot». Tant de provocations de part et d'autre, on aime.

Bon, même si on salue ce joli coup marketing, pas de quoi se taper les fesses par terre. Ce mini-frigo «le plus puissant du monde», référence à «la console la plus puissante du monde», peut contenir une dizaine de cannettes. Wa-hou.

Il devrait être mis sur le marché d'ici la fin de l'année, comme par hasard aux alentours de Noël. A défaut d'offrir une console à vos proches, rabattez-vous sur ce mini-frigo! De quoi refroidir l'ambiance... et la dinde (enfin, une petite dinde).

