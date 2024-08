Il pilote un drone pour nourrir des chats errants

Vidéo: watson

Les chats adorent ce drone

Un créateur de contenu a eu la bonne idée d'utiliser une voiture téléguidée et un drone pour nourrir les chats errants de sa ville. Comme quoi, on trouve de tout sur les réseaux sociaux, y compris de belles histoires.

C'est un peu l'équivalent de Uber Eats, mais pour chats, que ce créateur de contenu a mis en place. Derrière le compte Instagram Prohor.tv se cache un ingénieux humaniste du Kazakhstan qui a développé un système innovant pour aider les félins qui errent dans la ville de Aktaou.

Sa solution consiste à livrer de la nourriture aux chats errants les plus vulnérables. Pour faciliter la patrouille et ne pas effrayer les animaux, Prohor a eu l'idée d'utiliser un drone et une voiture télécommandée sur lesquels on peut trouver un bol attaché rempli de nourriture pour félins.

L'équipement qu'il utilise comprend une minicaméra supplémentaire qui lui permet non seulement de trouver les chats cachés dans des endroits reculés, mais aussi de documenter le moment où leur repas est livré et mangé.

Sur son compte Instagram, on peut voir les vidéos des centaines d'animaux dans le besoin qu'il a nourris jusqu'à présent.

Chaque livraison s'accompagne du nom d'un donateur, ce qui lui permet de rentrer dans ses frais et de gagner un peu d'argent. Ainsi, pour 35 dollars, vous pourrez avoir votre nom sur un vol en drone. La version sur roues coûte quant à elle 25 dollars. La preuve qu'il est possible de gagner sa vie en faisant de bonnes actions. (sbo)