La Toile est persuadée que Timothée Chalamet mène une double vie
Cette théorie improbable est devenue virale: Timothée Chalamet, le chouchou de Hollywood, aurait une identité cachée et ferait de la musique sous les traits d’EsDeeKid, un rappeur britannique originaire de Liverpool, toujours entièrement cagoulé, et dont on ne sait finalement pas grand-chose.
Cette rumeur est apparue sur les réseaux sociaux après que Timothée Chalamet a été aperçu au concert de FAKEMINK, un artiste proche d’EsDeeKid. Certains internautes ont remarqué que l'acteur et le rappeur partageaient également un style vestimentaire assez proche.
Mais c'est surtout le regard qui trahirait la supercherie: les deux hommes semblent partager des traits similaires. Sur TikTok et Instagram, les vidéos comparatives avec photos à l'appui fleurissent.
Alors, verdict?
Lil Timmy Tim
S’il y a une chose à savoir sur Timothée Chalamet, c’est que, à coté de sa carrière d’acteur brillante dont le prochain film Marty Supreme pourrait lui valoir une troisième nomination aux Oscars, le Franco-Américain est aussi un mélomane invétéré, passionné de rap.
Si l’on a déjà vu Timothée pousser la chansonnette en reprenant lui-même les titres de Bob Dylan dans Un parfait inconnu de James Mangold, il faut savoir que l’acteur de 29 ans a eu un (très) bref passé dans le rap game. Lorsqu’il était lycéen à New York, il s’était créé un personnage de rappeur nommé Lil Timmy Tim.
Si vous doutiez du flow de Timothée:
Il n’en fallait donc pas plus pour que certains prêtent à l'acteur une double vie.
Quant à EsDeeKid, il s’agit d’un talent émergent de la scène musicale britannique, dont la popularité a explosé en 2025, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il est certain que cette rumeur folle ne fera qu’accroître la notoriété du rappeur.
Cela dit, si la morphologie des deux hommes semble assez similaire, la ressemblance s’arrête là: leurs timbres de voix sont en effet sensiblement différents. En attendant que l’un des deux intéressés ne démente, les réseaux sociaux continueront à jouer les détectives.