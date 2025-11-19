en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
People

Timothée Chalamet est-il vraiment le rappeur masqué EsDeeKid?

Pour certains internautes, le rappeur EsDeeKid (à gauche) serait en réalité Timothée Chalamet.
Les deux hommes partagent la même Zone T.Image: watson

La Toile est persuadée que Timothée Chalamet mène une double vie

C'est la nouvelle folle rumeur des Internets. L'acteur Timothée Chalamet serait en réalité... le rappeur masqué nommé EsDeeKid, un artiste émergeant de la scène britannique.
19.11.2025, 12:0219.11.2025, 12:22
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Cette théorie improbable est devenue virale: Timothée Chalamet, le chouchou de Hollywood, aurait une identité cachée et ferait de la musique sous les traits d’EsDeeKid, un rappeur britannique originaire de Liverpool, toujours entièrement cagoulé, et dont on ne sait finalement pas grand-chose.

Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar

Cette rumeur est apparue sur les réseaux sociaux après que Timothée Chalamet a été aperçu au concert de FAKEMINK, un artiste proche d’EsDeeKid. Certains internautes ont remarqué que l'acteur et le rappeur partageaient également un style vestimentaire assez proche.

Mais c'est surtout le regard qui trahirait la supercherie: les deux hommes semblent partager des traits similaires. Sur TikTok et Instagram, les vidéos comparatives avec photos à l'appui fleurissent.

Alors, verdict?

Timothée Chalamet serait le rappeur masqué EsDeeKid
Image: The Brit Spot
Timothée Chalamet serait le rappeur masqué EsDeeKid
Image: The Brit Spot
Timothée Chalamet serait le rappeur masqué EsDeeKid
Image: The Brit Spot
Cette rumeur est...
Au total, 38 personnes ont participé à ce sondage.

Lil Timmy Tim

S’il y a une chose à savoir sur Timothée Chalamet, c’est que, à coté de sa carrière d’acteur brillante dont le prochain film Marty Supreme pourrait lui valoir une troisième nomination aux Oscars, le Franco-Américain est aussi un mélomane invétéré, passionné de rap.

Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood

Si l’on a déjà vu Timothée pousser la chansonnette en reprenant lui-même les titres de Bob Dylan dans Un parfait inconnu de James Mangold, il faut savoir que l’acteur de 29 ans a eu un (très) bref passé dans le rap game. Lorsqu’il était lycéen à New York, il s’était créé un personnage de rappeur nommé Lil Timmy Tim.

Si vous doutiez du flow de Timothée:

Il n’en fallait donc pas plus pour que certains prêtent à l'acteur une double vie.

Quant à EsDeeKid, il s’agit d’un talent émergent de la scène musicale britannique, dont la popularité a explosé en 2025, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il est certain que cette rumeur folle ne fera qu’accroître la notoriété du rappeur.

Cela dit, si la morphologie des deux hommes semble assez similaire, la ressemblance s’arrête là: leurs timbres de voix sont en effet sensiblement différents. En attendant que l’un des deux intéressés ne démente, les réseaux sociaux continueront à jouer les détectives.

Chaud devant! Les dernières actus people!
Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
Voici le thème tant attendu du MET Gala 2026
de Marine Brunner
Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans
Ce producteur honni a failli mettre la main sur OnlyFans
de Marine Brunner
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
de Joanna Oulevay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
de Marine Brunner
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
de Joanna Oulevay
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Ces toilettes en or valant 10 millions de dollars
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant
Carnet rose au paradis des stars! La rappeuse Cardi B a accueilli son quatrième enfant.
La superstar Cardi B, 33 ans, a donné naissance à son quatrième enfant. Dans une longue publication sur Instagram, l'interprète de titres phares tels que Bodak Yellow et WAP a évoqué un nouveau chapitre de sa vie, annonçant qu'elle avait mis au monde un nouveau bébé en plus de travailler sur un nouvel album.
L’article