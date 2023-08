Ces personnes font la queue pour obtenir des tomates à prix très réduits. Image: imago-images

L'Inde a un problème avec ses tomates

L'inflation a des conséquences visibles en Inde. Le prix des tomates affiche une hausse de 400% et complique l'alimentation de beaucoup d'Indiens. Certaines chaînes de restauration rapide ont même décidé de les retirer de leurs menus, à l'instar de McDonald's, Subway ou Burger King.

Plus de «Economie»

La hausse du prix des tomates a eu un impact sur de nombreuses entreprises en Inde, notamment les fast-foods. Les chaînes de restauration rapide ont été contraintes d'augmenter leurs prix ou de réduire leurs portions afin de compenser le surcoût.

«Même les tomates ont besoin de vacances... Nous ne sommes plus en mesure d'en ajouter dans nos plats» C'est ainsi que Burger King annonce le retrait des tomates de leurs menus en Inde.

Les chaînes de restauration rapide Burger King et McDonald's ont annoncé qu'elles retireraient les tomates de leurs hamburgers en Inde en raison de la hausse du prix des tomates. Le prix de ce fruit a augmenté de plus de 400% au cours des dernières semaines en raison de mauvaises récoltes et de la sécheresse.

Burger King a déclaré qu'il retirerait les tomates de tous ses hamburgers en Inde, tandis que McDonald's a déclaré qu'il les retirerait de certains de ses hamburgers. Les deux chaînes ont déclaré qu'elles espéraient pouvoir les réintroduire dès que les prix baisseront.

De longues queues se forment pour acheter des tomates à prix réduit: une mesure du gouvernement pour lutter contre l'inflation. Ici, un point de vente mobile, à New Delhi le 8 août 2023. Image: imago-images

Incertitude alimentaire grandissante

«Avec les oignons et les pommes de terre, les tomates sont des aliments de base essentiels dans l’alimentation indienne. Les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement et les pertes après récolte sont des problèmes structurels qui affectent la sécurité alimentaire du pays» Indra Shekhar Sing, analyste indien en politique agricole, dans un entretien pour le média FirstPost

Cette hausse de prix est donc un problème pour un très grand nombre de consommateurs indiens. Ce qui rend plus difficile pour les gens de se nourrir. Le kilo de tomate est ainsi passé de 30 roupies (32 cts) à 107 roupies (1,13 CHF).

La banque centrale indienne a également augmenté sa prévision de l'inflation en passant à 5,1% à 5,4%. Elle a déclaré dans un communiqué:

«À l’avenir, la flambée des prix des légumes, tomates en tête, exercera des pressions importantes sur la trajectoire de l’inflation»

(hun)