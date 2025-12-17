Deux grandes familles investissent dans une boîte de crypto
Les familles Arnault et Agnelli sont entrées au capital de la plateforme d'achat d'actions et de cryptomonnaies Trade Republic, désormais valorisé à 12,5 milliards d'euros, a annoncé mercredi l'entreprise allemande.
Avec d'autres nouveaux investisseurs, les fonds Aglaé Ventures de la famille Arnault (LVMH) et Lingotto Innovation, soutenu par la holding de la famille Agnelli (Fiat), ont racheté des parts d'actionnaires historiques, dans une opération d'un montant total de 1,2 milliard d'euros, sans que ne soit précisées les contributions de chacun de ces fonds.
Trade Republic est une plateforme en ligne permettant d'investir notamment sur les marchés d'actions, d'ETF (des fonds qui répliquent surtout des indices boursiers, et dont les parts s'échangent en Bourse) et de cryptomonnaies.
10 millions de clients
Lancée en 2019, elle revendique 10 millions de clients et 150 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En France, elle propose également un plan d'épargne en actions (PEA), un dispositif fiscalement intéressant.
Kristina Chvilova d'Aglaé, citée dans un communiqué, a estimé:
Dans le secteur de la fintech, le britannique Revolut avait annoncé fin novembre avoir atteint une valorisation d'environ 65 milliards d'euros. (afp/svp)