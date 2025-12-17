Bernard Arnault va investir dans une société active dans la fintech. Keystone

Deux grandes familles investissent dans une boîte de crypto

Les familles Arnault et Agnelli vont investir dans la société Trade Republic, une plateforme d'achat d'actions et de cryptomonnaies valorisée à plusieurs milliards.

Les familles Arnault et Agnelli sont entrées au capital de la plateforme d'achat d'actions et de cryptomonnaies Trade Republic, désormais valorisé à 12,5 milliards d'euros, a annoncé mercredi l'entreprise allemande.

Avec d'autres nouveaux investisseurs, les fonds Aglaé Ventures de la famille Arnault (LVMH) et Lingotto Innovation, soutenu par la holding de la famille Agnelli (Fiat), ont racheté des parts d'actionnaires historiques, dans une opération d'un montant total de 1,2 milliard d'euros, sans que ne soit précisées les contributions de chacun de ces fonds.

Trade Republic est une plateforme en ligne permettant d'investir notamment sur les marchés d'actions, d'ETF (des fonds qui répliquent surtout des indices boursiers, et dont les parts s'échangent en Bourse) et de cryptomonnaies.

10 millions de clients

Lancée en 2019, elle revendique 10 millions de clients et 150 milliards d'euros d'actifs sous gestion. En France, elle propose également un plan d'épargne en actions (PEA), un dispositif fiscalement intéressant.

Kristina Chvilova d'Aglaé, citée dans un communiqué, a estimé:

«Alors que les systèmes de retraite sont de plus en plus sous pression, Trade Republic construit un accès simple et juste à la constitution de capital pour des millions de personnes»

Dans le secteur de la fintech, le britannique Revolut avait annoncé fin novembre avoir atteint une valorisation d'environ 65 milliards d'euros. (afp/svp)