L'Allemagne construit le plus grand drone sous-marin du monde et voici sa mission

L'appareil pourrait effectuer ses premiers voyages dès 2024 et l'armée pourrait s'y intéresser.

Plus de «Economie»

Un article de

Le plus grand drone sous-marin du monde est apparemment en cours de construction en Allemagne. Après une longue planification, un prototype devrait être mis à l'eau en 2024, rapporte le site web de la marine Navalnews.

Quelles sont ses particularités?

Le drone est construit par ThyssenKrupp. Les partenaires sont le Centre aérospatial allemand, l'Université technique de Berlin, la société Fraunhofer, l'Université de Rostock et la société Evologics. Selon le constructeur, il sera d'abord utilisé à des fins civiles pour explorer les mers du monde. Le projet est soutenu par le ministère fédéral de l'Economie et se déroulera jusqu'en 2025. Navalnews estime que le «MUM» sera le plus grand sous-marin autonome au monde créé à ce jour.

Une représentation graphique du drone sous-marin. Image: ThyssenKrupp Marine Systems

La particularité du drone sous-marin – outre sa taille de 25 mètres de long qui le place dans la classe véhicule sous-marin extra-large sans pilote (XLUUV) –, est sa classification: «MUM». Soit l'abréviation de «Modifiable Underwater Mothership» (en français: vaisseau-mère sous-marin modifiable). Sa structure est, en effet, modulaire et innovante. Des modules peuvent être assemblés et ajoutés pour accomplir des missions spécifiques.

A quoi va-t-il servir?

L'éventail des tâches s'étend du transport et des opérations de charge utile aux missions de recherche et aux tâches stationnaires en mer profonde. L'utilisation de modules permet de réduire considérablement les coûts. De plus, ces modules peuvent être développés et intégrés assez rapidement, car il n'est pas nécessaire de reconstruire l'ensemble du drone.

La vidéo explicative 👇

Vidéo: watson

Visuellement, le drone sous-marin est également différent des sous-marins classiques. Il est très plat. Cela devrait le rendre plus stable lors de sa remontée. Les modules contenant des instruments ou d'autres appareils peuvent être alignés les uns à côté des autres ou les uns derrière les autres. L'utilisation d'un moteur à pile à combustible doit permettre l'emploi de l'appareil pendant une longue période sans avoir à refaire le plein. Navalnews chiffre la puissance à 80 kilowatts. Une voile est également prévue comme extension possible.

Implications militaires?

L'un des domaines d'application devrait être les réparations sous-marines. Mais le drone peut aussi être équipé de sondes et prélever des échantillons sur le fond marin. En théorie, il peut même inspecter des câbles sous-marins et des conduites de gaz pour détecter des dommages.

Même s'il s'agit pour l'instant d'un projet civil, l'auteur de Navalnews, H.I. Sutton, suppose que la marine devrait également être très intéressée par le drone sous-marin.

Lors d'un salon néerlandais consacré aux équipements de défense (NEDS), Thyssen a présenté d'autres applications d'un sous-marin presque identique: la pose de mines et une version «Hunterkiller» (Chasseur-tueur).

Sources utilisées:

Traduit de l'allemand (nva)