Les ventes d'iPhone et d'iPad s'effondrent, mais Apple a un plan

La célèbre marque à la pomme vend nettement moins d'iPhones. C'est surtout en Chine que les affaires se sont gâtées.

Comment ça se passe pour Apple?

Apple a présenté ses résultats trimestriels dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Contrairement à Google, Samsung, Microsoft ou Meta, le groupe ne parvient pas à briller.

Ventes d'iPhone: moins 10% (par rapport au même trimestre de l'année précédente)

Ventes d'iPad: moins 17%

Ventes de montres connectées: moins 10%

Ventes de Mac: plus 4%

Ventes de services: plus 14%

Chiffre d'affaires total: moins 4%

Apple réalise moins de chiffre d'affaires et de bénéfices. Ce sont surtout les ventes d'iPhone et d'iPad qui posent problème au groupe américain. L'affaiblissement de l'iPhone (-16% de ventes par rapport à janvier-mars 2023) représente plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. Comme le smartphone d'Apple stimule également les ventes d'autres produits comme l'Apple Watch et les écouteurs, ce recul de l'iPhone est particulièrement douloureux pour la marque à la pomme.

Le chiffre d'affaires total d'Apple a baissé au cours de cinq des six derniers trimestres.

L'iPhone reste de loin le produit Apple le plus important en termes de ventes. Image: macrumors

Apple n'a pas donné de chiffres concernant les lunettes Vision Pro, lancées en février aux Etats-Unis. Les derniers rapports indiquaient que la demande avait rapidement diminué et qu'elle était nettement inférieure aux attentes d'Apple.



Le bénéfice garde ses zéros

Malgré le recul des ventes d'iPhone et d'iPad, Apple a réalisé plus de 23 milliards de dollars de bénéfices, et ce en un seul trimestre. Le bénéfice n'a baissé que d'un peu plus de 2%, car les revenus des services (abonnements à iCloud et aux services de streaming, Apple Pay et frais de l'App-Store) continuent de progresser fortement.



Le bénéfice net s'est élevé à 23,6 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2024. La charge fiscale s'élève à 4,4 milliards.

Pourquoi l'iPhone a-t-il moins de succès?

L'une des raisons du recul des ventes d'iPhones est que les clients attendent plus longtemps avant de passer à un nouveau modèle. Mais toutes les marques ont ce problème. Malgré cela, des rivaux comme Google, Xiaomi et Huawei ont réussi à augmenter leurs ventes de téléphones portables ou du moins à les maintenir, comme Samsung, alors qu'Apple se contracte.

Ventes mondiales de téléphones portables au premier trimestre 2024 Selon la société d'études de marché Canalys, les ventes d'iPhone ont baissé de 16%. Le marché des smartphones dans son ensemble a connu une croissance de 10%. Image: canalys

Apple est surtout sous pression en Chine, car Huawei a repris du poil de la bête malgré l'embargo américain sur les puces et prend des clients à l'iPhone avec ses nouveaux smartphones. Les ventes d'iPhone en Chine ont chuté d'environ 19%, tandis que celles de Huawei ont augmenté de 70%. Le bénéfice de Huawei a bondi de 564% grâce aux smartphones à prix élevés.



Les revenus d'Apple en Chine ont baissé de 8%. Les observateurs du marché s'attendaient toutefois à des chiffres encore plus mauvais. Lors d'un entretien téléphonique avec des investisseurs, le CEO d'Apple Tim Cook s'est montré peu préoccupé par les évolutions dans l'Empire du Milieu. Le marasme chinois serait également une conséquence tardive de la pandémie de Covid-19. L'entrepreneur avait récemment souligné vouloir investir davantage en Chine.



«Je ne sais pas comment se dérouleront exactement chaque trimestre et chaque semaine, mais à long terme, j'ai une vision très positive de la Chine» Tim Cook

Quel est le plan d'Apple?

Les ventes d'iPad ont particulièrement chuté, car Apple n'a pas lancé de nouveaux modèles depuis longtemps. La présentation de nouveaux modèles d'iPad est agendée ce mercredi 7 mai.

Le plus grand chantier de la firme de Cuppertino est sans doute le thème de l'intelligence artificielle. Le groupe voit de grandes opportunités dans ce domaine et en dira plus dans les semaines à venir, a souligné Tom Cook. Apple est bien positionné et il est lui-même «extrêmement optimiste». Dans le domaine de l'IA dite générative, capable de générer elle-même des contenus numériques, le groupe est toutefois jugé en retard par rapport à des pionniers comme OpenAI, l'inventeur du ChatGPT, ou Google.

Google et Samsung ont lancé leurs «téléphones IA» en 2023, tandis qu'Apple devrait leur emboîter le pas à l'automne 2024. Selon plusieurs sources, les efforts d'Apple en matière d'IA sont toutefois à la traîne. Le groupe devrait donc recourir aux services d'IA de Google ou d'OpenAI pour le prochain iPhone 16. Apple débauche donc en masse des spécialistes de l'IA de la concurrence, rapportait dernièrement le Financial Times. Apple rachète en outre depuis quelque temps diverses start-up spécialisées dans l'IA, ce qui renforce le soupçon des investisseurs que le groupe a raté la tendance de l'IA.

Un point sur la bourse

Au début de l'année, Apple a perdu le titre d'entreprise la plus précieuse au profit de Microsoft, qui semble nettement mieux placée en matière d'IA et qui a récemment convaincu avec un nouveau résultat record.

Depuis le début de l'année, l'action Apple a perdu environ 7% de sa valeur, alors que celles des autres groupes technologiques (à l'exception de Tesla) sont nettement à la hausse. Apple a adouci ces chiffres mitigés en annonçant des rachats d'actions d'un volume pouvant atteindre 110 milliards de dollars – le plus grand programme de ce type à ce jour. L'action a donc augmenté de plus de 6% dans le négoce après bourse.



A quoi s'attendre?

Pour le trimestre en cours, Apple prévoit une augmentation du chiffre d'affaires d'un faible pourcentage à un chiffre. Il est frappant de constater que le groupe a annoncé une croissance à deux chiffres dans le domaine des services (recettes des abonnements, frais de l'App Store pour les développeurs d'applications, etc.) et des tablettes iPad, alors qu'il n'a donné aucune perspective pour l'iPhone. Le cabinet d'études de marché IDC estime que l'iPhone devra continuer à céder des parts de marché aux fabricants d'Android au cours des prochains trimestres.



Interrogé sur les conséquences de la réorganisation des app stores dans l'UE en raison de la nouvelle loi numérique DMA, Tim Cook a déclaré qu'il était encore trop tôt pour faire une estimation à ce sujet. En mars, Apple avait dû autoriser des magasins d'applications alternatifs pour l'iPhone. Parallèlement, les nouveautés pourraient priver Apple d'une partie des taxes actuelles de 15 ou 30% des dépenses pour les apps, les abonnements et autres achats numériques.

Mais le groupe avait déjà signalé à la bourse il y a trois mois qu'il ne s'agissait pas de montants énormes. Apple réalise dans l'UE environ 7% des recettes de son App-Store, a déclaré le directeur financier Luca Maestri.