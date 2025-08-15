beau temps29°
Lindt pourrrait produire ses lapins de Pâques aux Etats-Unis

Ce pari de Lindt pour sauver sa production de chocolats face aux taxes américaines.
Lindt ferait un pari pour sauver sa production de chocolats face aux taxes américaines.Image: watson/agences

Des lapins de Pâques suisses produits aux Etats-Unis? Lindt y penserait

Lindt & Sprüngli pourrait déplacer sa production de chocolats aux Etats-Unis pour contourner les droits de douane imposés par Trump.
15.08.2025, 12:2915.08.2025, 12:29
Selon Bloomberg, le fabricant de chocolat Lindt&Sprüngli pourrait déplacer la production de ses lapins de Pâques emballés dans du papier doré aux États-Unis afin d'éviter les droits de douane imposés par l'administration Trump. La production pour le marché canadien pourrait, quant à elle, être transférée en Europe.

Le plan impliquerait des investissements allant jusqu'à 10 millions de dollars pour produire des lapins, des Pères Noël et d'autres figurines en chocolat aux Etats-Unis, a rapporté l'agence de presse vendredi en citant des sources internes. Ces produits sont actuellement fabriqués en Allemagne et seraient donc soumis à un droit de douane de 15%.

Les clients de Lindt fidèles malgré les hausses massives de prix

Lindt & Sprüngli envisagerait également de déplacer la production pour le marché canadien de son site de Boston vers des sites européens pour éviter les droits de rétorsion que le Canada a imposés aux Etats-Unis.

Que dit l'entreprise?

L'entreprise a refusé de commenter les plans concrets. Toutefois, Lindt & Sprüngli évalue depuis plusieurs années la possibilité d'investir davantage dans ses capacités de production aux États-Unis, a déclaré un porte-parole aux médias d'AWP. Actuellement, les capacités de l'usine de Stratham (New Hampshire) sont également en cours d'expansion.

"Indépendamment des droits de douane, nous travaillons en permanence à rendre notre production et nos chaînes d'approvisionnement internes plus efficaces. Cela inclut également l'examen des produits à fabriquer sur quels sites de production et pour quels marchés", a ajouté le porte-parole. (jah avec ats)

A propos des taxes douanières de Trump appliquées à la Suisse

Voici comment la Suisse pourrait faire mal aux Etats-Unis
de Alexandre Cudré
3
Droits de douane: «L’avenir risque d’être brutal en Suisse»
de Antoine Menusier
2
Des Suisses à New York: «On est des victimes collatérales de Trump»
de Fred Valet
Pourquoi la Bourse suisse se fiche des droits de douanes de Trump
de Florence Vuichard
