Comparaison européenne: le prix de l'Iphone 14 en Suisse va vous surprendre

Le détail n'a échappé à personne, le nouveau smartphone d'Apple est très cher. Les prix varient cependant en fonction du pays. Le point avec une carte interactive.

Le nouvel iPhone 14, qu'Apple a présenté le 7 septembre, peut compter sur des nouveautés décrites comme «impressionnantes». C'est pourtant son coût qui a retenu l'attention: le nouveau joyau de la firme californienne est en effet très cher. Ça ne date pas d'hier. Depuis 2007, le prix médian d'un iPhone n'a cessé de croître dans le monde.

Les Etats-Unis ont le meilleur prix

Si tous les clients doivent se saigner pour se procurer le nouvel iPhone, les sommes qu'ils doivent mettre sur la table varient en fonction du pays. La plateforme de comparaison Hellosafe a dressé une liste des prix du nouveau téléphone d'Apple dans 36 pays autour du globe. Les Etats-Unis affichent le prix de l'Iphone 14 le plus bas au monde, à savoir 857,32 francs.

Combien coûte l'Iphone en Europe

A l'inverse, le smartphone est particulièrement cher en Europe. Cette carte interactive indique le prix moyen (en francs suisses, taxes comprises) d'un Iphone 14 (256 GB) en septembre 2022 dans 16 pays européens:

Les données récoltées par Hellosafe nous réservent une grosse surprise: avec 1049 francs l'unité, la Suisse affiche le prix le plus bas d'Europe. Au niveau mondial, notre pays occupe la 12ème place sur les 36 Etats listés par la plateforme.

De l'autre côté du classement, on trouve la Turquie, qui affiche le prix le plus élevé: 1754 francs. L'Iphone 14 est aussi particulièrement onéreux en Suède, Norvège et Pologne.

Depuis son lancement en 2007, l'Iphone est devenu l'un des produits les plus achetés au monde, explique Hellosafe. Même si ses concurrents sur le marché des smartphones sont toujours plus forts, le prix d'un Iphone en 2022 reste un indicateur fiable quant aux coûts des produits technologiques dans les différentes régions du monde. (asi)