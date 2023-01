Voici les actions qui vous auraient rendu riche (... ou pauvre)

Les indices ont enregistré de nombreux records en termes d'actions en 2022. Si ce n'est pas déjà fait, voici les commerces sur lesquels vous auriez dû miser (et celles que vous auriez définitivement dû éviter) pour démarrer l'année suivante le portefeuille bien rempli.

Cet article est également disponible en allemand. Vers l'article

Leo Helfenberger Suivez-moi

D'un point de vue économique, l'année 2022 a été quelque peu difficile. La guerre en Ukraine a fait grimper les prix de l'énergie et accéléré une inflation déjà élevée. Les banques centrales ont réagi en augmentant les taux d'intérêt, ce qui a pesé sur les cours des actions. Malgré cela, la négoce des actions a permis de gagner un peu d'argent, comme le montre cette sélection de titres gagnants:

Les données Les titres d'actions pris en compte proviennent des plus grands indices internationaux – la liste complète étant disponible en fin d'article. Toutes les actions ont été «achetées» virtuellement le 1er janvier 2022 et «vendues» à la date de référence du 29 décembre à 11h23. Le bénéfice qui en résulte est indiqué en pourcentage. Les données proviennent de Google Finance et les titres ont été achetés et vendus directement aux conditions de la bourse nationale.– la liste complète étant disponible en fin d'article.

Les lauréats

Lockheed Martin: +36%

Le commerce de matériel de guerre est en plein essor: le Himars utilisé en Ukraine provient par exemple de Lockheed Martin. image: keystone

Quelle meilleure façon de commencer cette liste qu'avec une entreprise d'armement? Rien que dans les jours qui ont suivi l'attaque russe contre l'Ukraine, l'action du groupe américain a augmenté de 18%. D'autres commandes considérables du ministère de la défense américain destiné à l'Ukraine ont fait exploser le prix de l'action de 389 à 487 dollars à la fin de l'année.

Northrop Grumman: +40%

L'entreprise de défense américaine Northrop Grumman a connu une situation similaire. Là aussi, le cours de l'action a explosé peu après le 24 février et continué à grimper tout au long de l'année.

Chevron Corporation: +51%

Les deux autres grands gagnants de l'année sont les entreprises pétrolières. C'est le cas par exemple du groupe énergétique international Chevron. Si vous aviez investi 1000 francs au début de l'année, vous seriez aujourd'hui plus riche de 510 francs. Cette entreprise a également profité de l'éclatement de la guerre en Ukraine et, à l'instar du prix de l'essence, elle a encore progressé vers la fin de l'année.

Thales Group: +58%

L'ex-Premier ministre britannique examine de plus près certains produits Thales. image: keystone

L'entreprise d'armement Thales, dont le siège est à Paris et qui possède des filiales en Suisse, a également connu une forte progression. Contrairement à ses concurrents, le cours de l'action Thales est resté relativement stable après son bond lié à l'invasion russe.

SMA Solar Technology: +77%

Cette entreprise se consacre à une affaire un peu plus réjouissante: elle produit des onduleurs pour installations photovoltaïques. En réalité, l'entreprise allemande a également pu profiter de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui en a résulté, car en Europe, de plus en plus de ménages et d'entreprises passent du gaz au solaire.

Mitsubishi Heavy Industries: +98%

Au début de l'année, cette entreprise japonaise a presque doublé la valeur de son action: le prix est passé de 2840 à 5603 yens par action. Cette entreprise a également ses doigts dans l'industrie de l'armement, entre autres.

Occidental Petroleum: +114%

Ce groupe pétrolier américain a connu la plus forte augmentation en termes de pourcentage de la branche et a doublé le prix de son action depuis le début de l'année, passant de 31 à 62 dollars par action. Ici aussi, c'est clair: la plus forte hausse a eu lieu peu après l'attaque des troupes russes contre l'Ukraine.

Rheinmetall: +133%

L'entreprise possède son siège à Düsseldorf, mais elle emploie également des personnes en Suisse. image: DPA

L'action la plus performante en pourcentage de l'industrie de l'armement a même un lien avec la Suisse. En effet, en 2000, une partie de l'entreprise d'armement suisse la plus prospère de l'époque, Oerlikon Bührle, a été reprise par le groupe allemand Rheinmetall. Peu avant la guerre en Ukraine, l'action se situait encore juste en dessous de 100 euros, et quelques semaines plus tard, elle atteignait déjà 240 euros. De plus, l'entreprise a récemment remporté un énorme projet dans le secteur non-militaire.

PNE Wind AG: +145%

Derrière cette abréviation se cache la société allemande Plambeck Neue Energien AG. Selon le site de l'entreprise, celle-ci a déjà réalisé plus de 200 parcs éoliens en Europe et aux États-Unis. L'action a progressé de manière stable tout au long de l'année. Ceux qui ont commencé a y investir en 2019 ont pu empocher jusqu'à présent un bénéfice de près de 800%.

Les perdants

De nombreuses actions ont perdu des plumes l'année dernière, mais peu d'entre elles se révèlent autant que celles du Credit Suisse. image: keystone

Là où il y a des gagnants, il y a aussi des perdants. Cette année, les entreprises tech' et les gagnants de la pandémie sont particulièrement touchés, mais c'est une banque suisse qui est en tête de liste.

Credit Suisse: -67% Tesla: -65% Zoom: -65% Meta: -64% Netflix: -54% Zalando: -54% Amazon: -51% Adidas: -51% Porsche Automobil Holding: -40% Apple: -29%

A ce propos: La valeur de Tesla dégringole et ça ne va pas plaire à Elon Musk