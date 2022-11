Ce canton romand est le champion suisse des forfaits fiscaux

Une enquête de la RTS révèle que le Valais est le roi des forfaits fiscaux en Suisse. Pourtant, c'est le canton de Genève qui encaisse le plus d'argent grâce à ce système. Une différence qui s'explique.

Avec 946 personnes imposées d'après leurs dépenses, le Valais est, en 2020, devenu le canton dénombrant le plus de résidents payant un forfait fiscal. L'enquête de la RTS dévoilée dimanche dans Le 19h30 a également mis en évidence les trois autres cantons figurant sur le podium: à commencer par le Tessin et Vaud, avec respectivement 896 et 892 résidents concernés. Les deux régions sont suivies par Genève et ses 523 personnes payant leurs impôts à partir de leur train de vie.

«Le canton du Valais ne fait aucun dumping fiscal pour attirer des étrangers fortunés» Beda Albrecht, chef du Service cantonal des contributions, cité par la RTS

source: RTS

Deux rapports opposés

Néanmoins, lorsqu'il est question du montant moyen encaissé grâce à ces impôts au forfait, le classement change. D'après les analyses de la RTS, c'est le canton de Genève qui sort en tête, avec 266 000 francs. Viennent ensuite:

Vaud : 187 000 francs

: 187 000 francs Tessin : 176 000 francs

: 176 000 francs Valais: 118 000 francs

Pour le chef du fisc valaisan, ces deux classements opposés s'explique par plusieurs points: le fait que les forfaitaires fiscaux du Valais «sont nombreux à être en âge de retraite et à avoir donc, par exemple, des dépenses moins élevées que les familles avec enfants en formation». Ce qui est moins le cas à Genève, où le coût des loyers élevés fait grimper le montant des impôts au forfait. (mndl)