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Sunrise a perdu des millions

Das Logo von Sunrise fotografiert am Dienstag, 4. Oktober 2022 am Store an der Bahnhofstrasse in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally).
La performance de Sunrise s'inscrit dans le bas des projections des analystes.Image: KEYSTONE

Sunrise a perdu des millions

L'opérateur téléphonique est toujours dans le rouge au deuxième trimestre, accusant une nouvelle perte nette de 22,4 millions de francs.
19.08.2026, 10:1919.08.2026, 10:19

Sunrise, numéro deux des télécoms en Suisse, a accusé entre avril et fin juin une nouvelle perte nette de 22,4 millions de francs, moindre toutefois que les 53,6 millions de déficits comptabilisés un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'est amenuisé de 2,6% à 712,9 millions, quand l'excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitdaal) s'est étiolé de 3,8% à 244,4 millions, indique un compte-rendu diffusé mercredi.

La performance s'inscrit dans le bas des projections des analystes consultés par l'agence AWP. Sur les deux premiers partiels cumulés, les recettes affichent une contraction de 1,2% à 1,44 milliard et l'Ebitdaal de 0,8% à 490,3 millions.

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La direction reconduit néanmoins ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice, laissant augurer un chiffre d'affaires stable sur un an et un Ebitdaal apuré de tout élément jugé impropre d'environ 1 milliard. Les dépenses d'investissement doivent rester contenues à moins de 15% du chiffer d'affaires. Le flux de trésorerie disponible ajusté est attendu entre 380 et 400 millions.

Sous réserve de la concrétisation de ces objectifs, le conseil d'administration entend proposer aux actionnaires un dividende de 3,49 francs par action de classe A, contre 3,42% au titre de 2025. Les détenteurs de titres de classe B devraient percevoir une rémunération de 35 centimes. (jzs/awp/ats)

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