Monsieur Prix va examiner le coût de l'essence en Suisse et voir si quelqu'un en abuse

Stefan Meierhans a remarqué que les prix de l'essence et du diesel ont renchéri plus fortement que les prix du pétrole brut et c'est un problème.

Monsieur Prix va se pencher sur la hausse massive des prix de l'essence et du diesel de ces derniers mois en Suisse. Il entend examiner de près les marges du secteur, dit-il dans un entretien diffusé mercredi par les journaux du groupe de presse CH-Media.

L'organe allemand de surveillance contre les cartels a récemment fait savoir qu'il y avait des signes indiquant que le marché des carburants ne fonctionnait que de manière limitée. «C'est frappant», déclare le surveillant des prix Stefan Meierhans.

Le surveillant des prix Stefan Meierhans. Image: sda

Il remarque que les prix de l'essence et du diesel ont renchéri plus fortement que les prix du pétrole brut ces derniers temps en Suisse. Il ajoute:

«Il y a aussi des chiffres qui montrent que les raffineries encaissent des marges records»

Une enquête réalisée en 2019 relevait déjà que les stations-service suisses et norvégiennes avaient les marges brutes les plus élevées d'Europe, avec 25 centimes, poursuit-il.

Stefan Meierhans estime que les entreprises proches de l'Etat devraient s'abstenir d'augmenter les prix. Comme l'objectif du Conseil fédéral et du Parlement est d'inciter les Suisses à prendre le bus et le train, explique-t-il, des billets plus chers accroîtraient l'inflation. Il propose plutôt de rendre les abonnements plus flexibles. (jah/ats)