Droits de douane: impact de 0,4 point sur la croissance suisse

La Suisse ne doit pas se laisser mettre sous pression
Les Etats-Unis font mal à la Suisse avec ces 39% de taxes douanières.Keystone

Plus de 100 000 postes pourraient être affectés par ces droits de douane instaurés par Donald Trump.
15.08.2025, 17:3815.08.2025, 17:38
Plus de «Suisse»

Si les droits de douane américains de 39% sur les importations helvétiques sont maintenus, ils pourraient réduire de jusqu'à 0,4 point de pourcentage sur quatre trimestres le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, ont averti vendredi les économistes d'UBS.

Cette projection suppose «une baisse de 25% des exportations suisses vers les Etats-Unis», ont ajouté les experts de la banque zurichoise dans une étude.

«Des droits américains de 39% et une dépréciation du dollar de 8% ont rendu les exportations suisses environ 50% plus chères pour les acheteurs américains»

L'impact sur l'emploi serait cependant limité. «0,2% des emplois ETP (équivalents temps plein) pourraient être directement menacés et 0,2% supplémentaire indirectement via les chaînes de valeur», représentant 15'000 à 20'000 emplois ETP, ont calculé les économistes de la banque aux trois clés. La faîtière Economiesuisse a quant à elle évalué que les droits de douane pourraient affecter 100 000 postes dans la Confédération.

Des secteurs à risques

Parmi les secteurs les plus à risques se trouvent celui des équipements médicaux, des véhicules, des machines, ainsi que des produits électroniques et des montres.

Selon les experts, l'effet sur le taux de chômage, à 2,7% en juillet, «sera limité, du moins à court terme, car le dispositif suisse de réduction de l'horaire de travail devrait amortir le choc».

Les spécialistes de l'institut de recherches conjoncturelles KOF avaient quant à eux estimé que, dans un cas extrême, le PIB pourrait reculer de 1% et une récession ne serait pas à exclure.

Dans son scénario de base, UBS s'attend néanmoins à ce que les droits de douane soient abaissés à 15%. La banque aux trois clés a donc laissé inchangées ses projections de croissance économique pour l'année en cours et la suivante à respectivement 1,3% et 1,0%. (awp/ats)

