L'application Booking.com est utilisée par des millions d'utilisateurs. Image: Shutterstock

Cette arnaque astucieuse fait des ravages sur Booking

Certains clients de la plateforme de réservation en ligne ont été la cible d'arnaque. On vous explique tout.

Swen Thissen / watson.de

Plus de «Economie»

Quand on planifie ses vacances, on atterrit rapidement sur Booking. La plateforme de voyage propose un grand choix d'hébergements pour toutes les destinations du monde et a établi un système d'évaluation auquel de nombreux voyageurs font confiance. Les personnes qui réservent sur Booking n'ont généralement aucun problème, le système fonctionnant de manière fiable. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme le montrent les courriels reçus par certains clients.

Le message est formulé en anglais, ce qui, à première vue, n'est pas surprenant pour une réservation d'hôtel à l'étranger: «We regret to inform you that your booking may be canceled as your card has not been automatically verified». En français:

«Nous avons le regret de vous annoncer que votre réservation pourrait être annulée, car votre carte de crédit n'a pas pu être vérifiée»

A l'approche d'un départ en vacances, un tel e-mail a de quoi rendre nerveux. Bien sûr, de nos jours, on se montre prudent avec ce genre de nouvelles, car on sait combien d'escrocs sévissent en ligne. Mais ce message est différent. Il est réaliste.

Un e-mail à l'allure officielle de Booking

En effet, toutes les mentions correspondent – et le mail provient de l'adresse mail officielle de Booking.com. Qu'il s'agisse du nom de l'hôtel, de la période de réservation, de votre nom ou même du numéro de réservation, tout y est.

Un collaborateur de watson a d'ailleurs reçu ce genre de message. Ce dernier contenait un lien vers une prétendue page de Booking.com sur laquelle on pouvait déposer ses informations bancaires. Et hop, l'argent est envolé.

Booking explique comment marche l'arnaque

watson s'est renseigné auprès de la plateforme de réservation en ligne. Un porte-parole a d'ailleurs confirmé le problème:

«Certains de nos partenaires d'hébergement ont malheureusement été incités par des tactiques de phishing très convaincantes et sophistiquées à cliquer sur des liens dans des e-mails ou à télécharger des pièces jointes en dehors de notre système, ce qui a permis de télécharger des logiciels malveillants sur leurs ordinateurs. Dans certains cas, cela a conduit à un accès non autorisé à leur compte Booking.com.» Un porte-parole de Booking.com

Plus loin, l'entreprise explique que les escrocs tentent ensuite «de se faire passer pour des partenaires d'hébergement afin d'exiger des clients un paiement qui n'est pas prévu dans la confirmation de réservation». En bref, si cela vous arrive, c'est que l'hôtel dans lequel vous souhaitez séjourner a été piraté. Ainsi, des escrocs peuvent envoyer des messages officiels via Booking.com.

Booking.com déclare que «ni les systèmes back-end ni l'infrastructure de Booking.com» ne sont concernés et explique à watson que «compte tenu des millions de réservations (...), de tels incidents sont extrêmement rares», et de poursuivre:

«Nous sommes toutefois conscients de la gravité du sujet (...). Nos équipes travaillent donc sans relâche pour aider nos partenaires d'hébergement à sécuriser leurs systèmes le plus rapidement possible» Booking.com

Morale de l'histoire, même si un e-mail suggère qu'il faut agir de toute urgence, en cas de doute, ne le faites pas. Contactez plutôt l'hôtel par e-mail (et non via Booking.com) et demandez si le message provient vraiment de l'hébergement. Et les responsables de Booking.com soulignent: «Notre équipe de service clientèle est disponible 24 heures sur 24».

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder