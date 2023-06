Les caisses maladie Atupri et Visana fusionnent

Visana, qui emploie 1450 personnes, revendique quelque 848 000 clients privés, dont 644'000 pour l'assurance obligatoire et 16 500 clients institutionnels. Atupri compte pour sa part 180 000 assurés et 250 salariés.

En combinant les compétences des deux sociétés «en matière de prestations et en misant sur les avantages liés à la taille commune, les deux assureurs profiteront de synergies pour investir et acquérir», ont-elles ajouté.

Atupri et Visana vont se regrouper au sein de la fondation commune Atusana, qui sera présidée par Lorenz Hess. La nouvelle entité sera dirigée par Angelo Eggli, le directeur général de Visana, et son adjoint Christof Zürcher, le patron d'Atupri. Stephan Wilms est nommé directeur financier du nouvel ensemble.

Les deux caisses maladie Atupri et Visana vont fusionner leurs activités au 1er janvier 2024 pour former la nouvelle entité Atusana, comprenant plus d'un million de clients, a annoncé Visana mercredi.

Pourquoi la débâcle de la dette américaine nous concerne aussi

Une obscure loi datant de la Première Guerre mondiale menace de faire sombrer l'économie américaine et, avec elle, l'économie mondiale.

Imaginez un peu: vous avez une hypothèque à taux fixe dont le délai arrive à échéance. Vous allez voir votre banque et vous lui expliquez que vous ne paierez que si elle licencie au moins 100 collaborateurs et qu'elle réduit tous les bonus. Ça vous paraît complètement absurde? Ça l'est, mais le scénario se déroule actuellement au Congrès américain. Et c'est tout sauf une plaisanterie.