Assurance: on sait quand Baloise et Helvetia vont fusionner

Les fiançailles de Baloise et d'Helvetia avaient été officialisées en avril dernier.Keystone

On sait quand ces deux grands assureurs vont fusionner

Baloise et Helvetia ne feront bientôt plus qu'un: la Comco a donné son feu vert pour leur fusion. Celle-ci est agendée au 5 décembre prochain.
12.09.2025, 08:0912.09.2025, 08:09
Les assureurs Baloise et Helvetia ont décroché un feu vert de la Commission de la concurrence (Comco) helvétique pour leur projet de rapprochement, après avoir déjà obtenu l'aval des autorités européennes.

Les responsables envisagent subséquemment de concrétiser l'opération en date du vendredi 5 décembre prochain, sous réserve de l'obtention des dernières autorisations nécessaires.

Voici la caisse maladie la plus populaire de Suisse

L'action Baloise sera alors négociée en Bourse pour la dernière fois, pour faire place dès le 8 décembre à une action Helvetia Baloise.

Les fiançailles des sociétés rhénane et saint-galloise avaient été officialisées en avril et leurs actionnaires respectifs avaient octroyé leur bénédiction au projet dès le mois suivant. (jzs/ats)

