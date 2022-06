Das Kabinenpersonal bei der Swiss ist knapp. Bild: keystone

Annulation massive chez Swiss: «La direction aurait dû nous écouter»

Swiss doit annuler des centaines de vols. Les critiques fusent de la part du syndicat du personnel de cabine. La compagnie ne veut toutefois pas entendre parler d'erreurs.

Corsin Manser

À l'été 2021, Swiss a licencié 334 agents de bord. Dans le même temps, de nombreux salariés ont pris une retraite anticipée. La compagnie aérienne a justifié cette situation par une baisse structurelle de la demande. Le PDG de l'entreprise, Dieter Vranckx, a déclaré à l'époque que les licenciements étaient essentiels pour restaurer la rentabilité financière de Swiss:

«Nous n'avons pas d'autre choix» Dieter Vranckx, PDG de Swiss

Le patron de Swiss ne voulait pas résoudre le problème avec le chômage partiel. C'est un moyen d'aide à court terme, a-t-il déclaré dans une interview à la SRF. «A long terme, le chômage partiel n'est pas une solution, des ajustements structurels sont nécessaires dans le groupe.»

Dieter Vranckx a déclaré que les licenciements étaient inévitables.

Aujourd'hui, douze mois plus tard, le Covid a largement disparu des esprits. La demande de transport aérien a considérablement augmenté. Plus fortement que prévu par Swiss. La compagnie aérienne a dû annoncer lundi qu'elle devait annuler des centaines de vols ou les céder à d'autres compagnies aériennes. La raison? Le manque de personnel.

Critique acerbe du syndicat

Les personnes licenciées il y a un an manquent désormais pour assurer les opérations aériennes. «C'est exactement ce que nous avions prédit il y a un an», déplore David Martinez de Kapers, le syndicat des équipages des compagnies aériennes. Lorsque Swiss a annoncé les licenciements l'été dernier, Kapers a averti la direction du groupe des pénuries de personnel dans le processus de consultation. «Notre déclaration se lit comme une prévision», déclare David Martinez aujourd'hui.

«La direction aurait dû mieux nous écouter, mais elle ne l'a pas fait» Kapers, syndicat du personnel naviguant

L'une des raisons de la pénurie d'équipage est le roulement élevé du personnel de cabine. Beaucoup tournent le dos à la profession à cause de mauvaises conditions de travail. Depuis avril, certaines hôtesses de l'air arborent des épinglettes de protestation avec un motif de citron. Le message: «le citron est pressé!»

Les conditions de travail doivent s'améliorer, affirme David Martinez. Sinon, il sera de plus en plus difficile de trouver suffisamment de personnel de cabine. Le syndicaliste critique la planification des congés et du travail chez Swiss. Le personnel navigant ne reçoit le programme de travail du mois à venir qu'une semaine à l'avance. «C'est le minimum légal», regrette-t-il. «Swiss fait partie des cancres en Europe». Chez Edelweiss, on connaît le plan de travail 14 jours à l'avance.

De nombreux agents de bord sont également contrariés par le fait qu'un cinquième des vacances n'est pas confirmé, poursuit David Martinez. On ne sait que le 24 du mois précédent si l'on pourra partir en vacances le mois suivant.

«Le Code des obligations est formulé de manière floue en ce qui concerne la réglementation des vacances. Et Swiss en profite» Kapers, syndicat du personnel naviguant

La fatigue est élevée chez le personnel de cabine, confie David Martinez. De plus, les hôtesses de l'air sont actuellement très demandées sur le marché du travail. Il y a beaucoup de postes à pourvoir, même pour les personnes qui changent d'orientation professionnelle. De nombreux employés préfèrent donc opter pour des alternatives.

Ce que dit Swiss

Chez Swiss, on ne veut rien savoir des erreurs commises. A la question de savoir si l'entreprise a fait de mauvais calculs en procédant à des licenciements massifs, le porte-parole Michael Steif se contente de répondre: «Les décisions ont été prises sur la base des informations disponibles à l'époque. Elles étaient inévitables et ont contribué à la nécessaire réduction des coûts.»

Quelles sont les mesures prises pour remédier au manque de personnel? Swiss ne mentionne aucune adaptation des conditions de travail. Michael Steif décrit brièvement:

«Depuis le début de l'année, nous recrutons à nouveau des Cabin Crew Members, de plus, plus de la moitié des collègues licenciées reviennent chez Swiss»

«Swiss agit de manière proactive»

L'expert en aviation Hansjörg Bürgi est quelque peu surpris par le tourbillon des vols annulés. «On a bien vu que cela allait arriver», explique le rédacteur en chef de SkyNews.ch. La moitié de l'Europe est confrontée à des pénuries de personnel dans l'aviation civile. «Swiss n'est pas la seule à être confrontée à ce problème.»

Au moins, Swiss informe ses passagers à temps, dit Hansjörg Bürgi. «Elle agit de manière proactive». Tout le contraire de KLM, par exemple. La compagnie aérienne néerlandaise a annulé des dizaines de vols à la dernière minute à la Pentecôte, afin d'éviter le chaos à l'aéroport de Schiphol. «De toute façon, l'époque où l'on pouvait réserver un an à l'avance et savoir exactement quand on volait est révolue», fait remarquer l'expert.

Pour éviter de telles scènes, KLM a annulé des dizaines de vols au dernier moment.

La direction de Swiss a-t-elle commis des erreurs en ordonnant le licenciement collectif l'été dernier? «On est toujours plus malin après coup», dit Michael Bürgi. A l'époque, on ne pouvait pas savoir combien de temps la pandémie allait encore durer.

David Martinez de Kapers n'est pas du même avis: «Swiss n'agit pas de manière proactive, mais réactive. On n'aurait pas dû licencier les gens il y a un an. La direction a clairement fait des erreurs».