larges éclaircies
DE | FR
burger
Economie
avion

Easyjet épinglée pour une pratique trompeuse sur les bagages

L&#039;aéroport de Bâle (euroairport) fermera cinq semaines, sauf pour Easyjet
Easyjet est priée de veiller à ce que les prix indiqués soient disponibles.Image: KEYSTONE

Easyjet épinglée pour une pratique «trompeuse» sur les bagages

La compagnie aérienne a été réprimandée par le régulateur britannique de la publicité au sujet d'un tarif proposé sur son site.
28.01.2026, 07:4928.01.2026, 07:49

La compagnie aérienne britannique EasyJet a été épinglée au Royaume-Uni pour sa pratique de prix d'appel sur les bagages cabine. Cette dernière a été jugée «trompeuse» par le régulateur de la publicité (ASA), selon un communiqué publié mercredi.

Le transporteur à bas coûts était mis en cause par l'association de consommateurs Which, qui l'accusait d'indiquer sur la page «Frais et charges» de son site la possibilité d'ajouter un bagage cabine lors d'une réservation pour un prix «à partir de 5,99 livres», un tarif qui semblerait en réalité introuvable sur les vols proposés.

Ce phénomène inquiétant enfle et n'épargne pas les compagnies suisses

Easyjet a expliqué lors de l'enquête que cette mention «avait pour but d'informer les consommateurs que 5,99 livres était le prix de départ». La compagnie n'a toutefois pas été en mesure de fournir des «preuves suffisantes» montrant que des bagages cabine pouvaient effectivement être réservés à ce tarif, souligne l'ASA dans son communiqué.

«Nous avons conclu que l'allégation de prix 'à partir de' n'était pas justifiée et était trompeuse», ajoute le régulateur, qui demande à Easyjet de veiller à ce que les prix indiqués soient disponibles «sur une proportion significative de ses vols». (jzs/ats)

L'actu sur l'économie? Par ici
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
Pourquoi les manifestations en Iran secouent le pétrole
de Pol-Malo LE BRIS, londres
Selecta quitte la Suisse
7
Selecta quitte la Suisse
de Benjamin Weinmann
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
La Suisse est pénalisée par cette faveur offerte à Trump
de Doris Kleck
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Credit Suisse doit verser plus de 800 000 francs à une ex-salariée
Thèmes
Ces avions ont frôlés la catastrophe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Droits de douane: les résultats de cette étude ne vont pas plaire à Trump
Une étude montre que les droits de douane de Trump frappent surtout les consommateurs américains, font chuter les échanges et n’allègent pas la facture des importations.
Les droits de douane imposés par les Etats-Unis frappent avant tout l’économie américaine, plutôt que les exportateurs étrangers. C’est ce que révèle une étude de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale (IfW Kiel), qui a analysé plus de 25 millions de livraisons représentant près de quatre milliards de dollars d’importations américaines.
L’article