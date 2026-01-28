Easyjet est priée de veiller à ce que les prix indiqués soient disponibles. Image: KEYSTONE

Easyjet épinglée pour une pratique «trompeuse» sur les bagages

La compagnie aérienne a été réprimandée par le régulateur britannique de la publicité au sujet d'un tarif proposé sur son site.

La compagnie aérienne britannique EasyJet a été épinglée au Royaume-Uni pour sa pratique de prix d'appel sur les bagages cabine. Cette dernière a été jugée «trompeuse» par le régulateur de la publicité (ASA), selon un communiqué publié mercredi.

Le transporteur à bas coûts était mis en cause par l'association de consommateurs Which, qui l'accusait d'indiquer sur la page «Frais et charges» de son site la possibilité d'ajouter un bagage cabine lors d'une réservation pour un prix «à partir de 5,99 livres», un tarif qui semblerait en réalité introuvable sur les vols proposés.

Easyjet a expliqué lors de l'enquête que cette mention «avait pour but d'informer les consommateurs que 5,99 livres était le prix de départ». La compagnie n'a toutefois pas été en mesure de fournir des «preuves suffisantes» montrant que des bagages cabine pouvaient effectivement être réservés à ce tarif, souligne l'ASA dans son communiqué.

«Nous avons conclu que l'allégation de prix 'à partir de' n'était pas justifiée et était trompeuse», ajoute le régulateur, qui demande à Easyjet de veiller à ce que les prix indiqués soient disponibles «sur une proportion significative de ses vols». (jzs/ats)