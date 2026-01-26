Ryanair a vu son bénéfice net fondre de 80% au cours de son troisième trimestre décalé (image d'archives). Keystone

Cette grosse amende «injustifiée» fait mal à Ryanair

Le résultat au troisième trimestre de la compagnie aérienne à bas coûts se voit plombé par une sanction de plus de 255 millions d'euros en Italie.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a vu son bénéfice net fondre de 80% au cours de son troisième trimestre décalé, plombé surtout par une forte amende infligée en décembre en Italie pour abus de position dominante.

L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a sanctionné la compagnie à hauteur de plus de 255 millions d'euros pour avoir entravé l'accès des agences de voyage à ses services. Il s'agit d'une «amende injustifiée» qui, «nous le pensons, sera annulée en appel», a commenté lundi le directeur général Michael O'Leary dans un communiqué.

Le compagnie passe tout de même, au titre du trimestre achevé fin décembre, une provision de 85 millions d'euros correspondant environ au tiers de cette amende, et affiche pour la période un bénéfice net de 30 millions d'euros (27,7 millions de francs), bien inférieur aux 149 millions réalisés un an plus tôt.

«Une stratégie abusive»

Le transporteur a normalisé ces derniers mois ses relations avec de nombreuses agences de voyage en ligne, après un conflit de longue date dans lequel il les accusait de vendre ses billets avec un surcoût. Mais pour l'AGCM italienne, la compagnie aérienne irlandaise «a mis en oeuvre une stratégie abusive» visant à complexifier l'association de vols Ryanair à d'autres services par les agences de voyage, entre avril 2023 et jusqu'à au moins avril 2025.

Le résultat trimestriel de Ryanair est aussi plombé par des effets de change négatifs et parce que la compagnie avait bénéficié un an plus tôt d'une indemnisation pour retard de livraison d'avions Boeing qui avait alors gonflé le résultat. Mais «la quasi-totalité» de ses avions B-8200 «Gamechangers» a été livrée, indique la compagnie lundi, alors que les retards de l'avionneur américain avaient pesé sur son résultat et son trafic l'an dernier.

Ryanair met en avant «de fortes réservations pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année» et a vu son chiffre d'affaires progresser de 9% au cours de son troisième trimestre, à 3,21 milliards d'euros, porté par une hausse du nombre de passagers. La compagnie, qui vise 300 millions de passagers à horizon 2034, revoit en outre légèrement à la hausse sa prévision de trafic sur son exercice complet, à 208 millions de personnes, «grâce à une forte demande et à des livraisons Boeing plus rapides que prévu». (jzs/ats)