brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Swiss

Pourquoi le nouveau A350 de Swiss est en retard

Les avions A350 de Swiss sont construits dans l&#039;usine Airbus de Toulouse, en France.
Les avions A350 de Swiss sont construits dans l'usine Airbus de Toulouse, en France.Image: Benjamin Weinmann

Le nouveau fleuron de Swiss a du retard

Le deuxième A350 d'Airbus aurait dû entrer en service à Zurich en décembre dernier. Swiss annonce désormais une nouvelle date.
22.01.2026, 16:5022.01.2026, 16:50
Benjamin Weinmann / ch media

Le tout dernier avion grand luxe de Swiss s'appelle Airbus A350. La filiale de Lufthansa en a commandé dix exemplaires dans l'optique de moderniser sa flotte long-courrier. La compagnie mise aussi sur une conception plus efficace pour réduire ses coûts et améliorer son bilan en matière de durabilité.

A la mi-novembre, l'appareil flambant neuf a décollé pour la première fois pour un vol régulier à destination de Boston, sur la côte est des Etats-Unis. Il avait effectué plusieurs vols d'essai et d'entraînement auparavant, notamment à destination de Majorque.

Un deuxième avion sorti de l'usine Airbus de Toulouse aurait dû atterrir à Kloten avant la fin 2025. Mais son arrivée a été retardée. La porte-parole de Swiss, Silvia Exer-Kuhn nous le confirme:

«Il reste des travaux supplémentaires à effectuer par le constructeur avant que nous puissions réceptionner l'A350.»
Swiss modernise sa flotte grâce à Elon Musk

Ces travaux nécessiteraient d'autres vols d'essai. «Nous prévoyons actuellement un transfert vers Zurich la première semaine de février», poursuit la porte-parole.

Une problème sectoriel en cause

Fin décembre, Swiss tablait encore sur une livraison en janvier, selon le site spécialisé Aerotelegraph. Néanmoins, la porte-parole de la compagnie évoque une mise en service du deuxième A350 à partir du 23 février sur la ligne Zurich-Montréal. A défaut, certains passagers ayant réservé leur billet pour tester la nouvelle cabine de Swiss risquent d'être déçus.

Exer-Kuhn souligne que les retards de ce type constituent aujourd'hui un défi pour l'ensemble du secteur. Elle invoque des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En contact avec le fabricant français

Toutefois, «à l'heure actuelle», rien ne laisse supposer des retards pour les autres engins commandés par la compagnie suisse.

«Nos responsables sont en contact étroit avec Airbus et d'autres partenaires afin de garantir au mieux une livraison dans les délais.»
Silvia Exer-Kuhn
Swiss a pris une décision «incompréhensible du point de vue de la sécurité»

Les choses devraient donc s'enchaîner. «L'intégration des dix appareils dans la flotte se fera progressivement au cours des prochaines années», précise Exer-Kuhn. Elle n'est toutefois pas encore en mesure de donner de dates de livraison concrètes.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

Plus d'articles sur Swiss
Swiss paie certains de ses pilotes 1500 francs par mois
Swiss paie certains de ses pilotes 1500 francs par mois
de Alessandro Crippa
Grêles, orages: les pilotes suisses craignent le réchauffement climatique
Grêles, orages: les pilotes suisses craignent le réchauffement climatique
de Benjamin Weinmann
Swiss veut voler vers ces 5 nouvelles villes en 2024
Swiss veut voler vers ces 5 nouvelles villes en 2024
de Benjamin Weinmann
Swiss proposera de nouvelles liaisons en Europe en 2024
Swiss proposera de nouvelles liaisons en Europe en 2024
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
C'est quoi ce «cheesecake japonais» qu'on voit partout?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»
Donald Trump était à Davos mercredi. Au programme? «Je suis le meilleur, vous êtes tous nuls». Tout en écoutant d’une oreille le discours lunaire du président américain au WEF, on a imaginé un petit roman-photo pour se remonter le moral.
Malgré un léger couac avec Air Force One dans la nuit, Donald Trump est arrivé sain et sauf en Suisse. Faisant fi du décalage horaire, du froid, de la neige et de l’absence de palmier à Davos, le président américain a pu dégoupiller son discours comme promis, devant un parterre de gens hyper importants.
L’article