Les avions A350 de Swiss sont construits dans l'usine Airbus de Toulouse, en France. Image: Benjamin Weinmann

Le nouveau fleuron de Swiss a du retard

Le deuxième A350 d'Airbus aurait dû entrer en service à Zurich en décembre dernier. Swiss annonce désormais une nouvelle date.

Benjamin Weinmann / ch media

Le tout dernier avion grand luxe de Swiss s'appelle Airbus A350. La filiale de Lufthansa en a commandé dix exemplaires dans l'optique de moderniser sa flotte long-courrier. La compagnie mise aussi sur une conception plus efficace pour réduire ses coûts et améliorer son bilan en matière de durabilité.

A la mi-novembre, l'appareil flambant neuf a décollé pour la première fois pour un vol régulier à destination de Boston, sur la côte est des Etats-Unis. Il avait effectué plusieurs vols d'essai et d'entraînement auparavant, notamment à destination de Majorque.

Un deuxième avion sorti de l'usine Airbus de Toulouse aurait dû atterrir à Kloten avant la fin 2025. Mais son arrivée a été retardée. La porte-parole de Swiss, Silvia Exer-Kuhn nous le confirme:

«Il reste des travaux supplémentaires à effectuer par le constructeur avant que nous puissions réceptionner l'A350.»

Ces travaux nécessiteraient d'autres vols d'essai. «Nous prévoyons actuellement un transfert vers Zurich la première semaine de février», poursuit la porte-parole.

Une problème sectoriel en cause

Fin décembre, Swiss tablait encore sur une livraison en janvier, selon le site spécialisé Aerotelegraph. Néanmoins, la porte-parole de la compagnie évoque une mise en service du deuxième A350 à partir du 23 février sur la ligne Zurich-Montréal. A défaut, certains passagers ayant réservé leur billet pour tester la nouvelle cabine de Swiss risquent d'être déçus.

Exer-Kuhn souligne que les retards de ce type constituent aujourd'hui un défi pour l'ensemble du secteur. Elle invoque des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En contact avec le fabricant français

Toutefois, «à l'heure actuelle», rien ne laisse supposer des retards pour les autres engins commandés par la compagnie suisse.

«Nos responsables sont en contact étroit avec Airbus et d'autres partenaires afin de garantir au mieux une livraison dans les délais.» Silvia Exer-Kuhn

Les choses devraient donc s'enchaîner. «L'intégration des dix appareils dans la flotte se fera progressivement au cours des prochaines années», précise Exer-Kuhn. Elle n'est toutefois pas encore en mesure de donner de dates de livraison concrètes.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)