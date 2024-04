Pourquoi la BNS devrait dégager un gros bénéfice prochainement

La Banque nationale suisse prévoit un bénéfice significatif pour le début d'année, grâce aux effets de changes favorables dus à la dépréciation du franc.

La Banque nationale suisse (BNS) devrait dévoiler, jeudi, un important bénéfice en début d'année. La performance devrait notamment avoir été portée par des effets de changes, le franc s'étant nettement relâché ces derniers mois face aux principales devises.

L'institut d'émission pourrait inscrire un bénéfice entre 50 et 60 milliards de francs au premier trimestre, après un résultat positif de 26,9 milliards un an plus tôt, selon les estimations des économistes d'UBS.

Hormis les effets de changes qui devraient rapporter entre 35 et 40 milliards, les actions devraient également avoir contribué à la performance. Ces dernières ont pris environ 8% depuis le début de l'année et la BNS, forte d'un portefeuille de titres de 170 milliards de francs, devrait avoir encaissé 15 milliards grâce à la remontée des Bourses mondiales, ont estimé les experts de la banque aux trois clés dans une étude publiée lundi.

Le prix de l'or, qui s'est envolé ces dernières semaines, devrait aussi avoir apporté sa pierre à l'édifice. Les stocks de métal jaune de la banque centrale helvétique devraient avoir dégagé un profit de 8 milliards.

De l'argent pour les cantons?

Un reversement aux cantons et à la Confédération reste cependant incertain cette année, ont averti les spécialistes de la banque zurichoise. La BNS doit en effet d'abord combler une perte au bilan de 53 milliards et verser des provisions financières pour ses réserves de devises.

Pour être en mesure de rétribuer au minimum les autorités publiques, la banque centrale suisse doit dégager cette année un bénéfice net d'au moins 65 milliards. UBS rappelle aussi que l'évolution des marchés actions a été exceptionnelle en début d'année et «il semble peu évident que cette évolution positive se répète ces prochains trimestres». Il n'est par ailleurs pas à exclure que le franc se renforce à nouveau dans le courant de l'année, ce qui amenuiserait le résultat de la BNS. (jah/ats)