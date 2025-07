Modification de la loi - poursuite par voie de faillite

Jusqu’à la fin 2024, les créances de droit public, telles que les impôts, les amendes ou les cotisations sociales, ne pouvaient être recouvrées que par voie de saisie. Cela plaçait les institutions publiques dans une position désavantageuse, notamment lorsque l’entreprise ne disposait que de peu d’actifs saisissables et que la créance ne pouvait être couverte en totalité. Dans ce cas, l’office des poursuites établissait un acte de défaut de biens, et l’entreprise pouvait continuer à exister. La responsabilité de faire disparaître les entreprises insolvables par l’ouverture d’une procédure de faillite incombait donc aux créanciers privés. Depuis le 1er janvier , les dettes fiscales peuvent, tout comme les dettes de loyer, entraîner la faillite d’une entreprise, ce qui implique l’arrêt de son activité commerciale et la mise en gage de l’ensemble de ses biens. Cela vise à garantir une égalité de traitement entre les différents types de créances. (mha)