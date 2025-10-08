La BNS prévoit d’annoncer le gagnant au premier trimestre 2026. Image: KEYSTONE

Nouveaux billets suisses: voici les finalistes

Le concours pour les nouveaux billets de banque entre dans sa dernière phase. La BNS vient de dévoiler sa sélection des concepts encore en lice.

La Banque nationale suisse (BNS) a sélectionné six finalistes pour le concours de graphisme des nouveaux billets de banque. La sélection du futur design entre ainsi dans sa dernière phase.

Le choix s’est notamment fondé sur une enquête menée auprès de la population, à laquelle plus de 100 000 personnes ont participé, a indiqué la BNS mercredi. L’évaluation a également été effectuée par un comité consultatif externe.

Dans cette dernière phase du concours figurent les conceptrices et concepteurs des projets B, G, H, J, K et L, qui vont désormais examiner avec la BNS les modalités d’une éventuelle collaboration ainsi que les aspects commerciaux. La Banque nationale prévoit d’annoncer le gagnant au premier trimestre 2026.

La mise en circulation des nouveaux billets ne devrait toutefois pas intervenir avant le début de l’année 2030 et le design sera encore développé et pourra différer sensiblement de l’ébauche initiale. En dernière instance, c’est le Conseil de banque qui tranchera sur la conception des billets. (jzs/sda)

Les finalistes

Concept B: Image: DR

Concept G: Image: DR

Concept H: Image: DR

Concept J: Image: DR

Concept K: Image: DR